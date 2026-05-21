Trump cree que el Tribunal Supremo podría resolver a favor de mantener la ciudadanía por nacimiento

El presidente Donald Trump habla durante un anuncio con el administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Lee Zeldin, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 21 de mayo de 2026.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump aseguró este jueves que cree que el Tribunal Supremo resolverá a favor de mantener la ciudadanía estadounidense por nacimiento, decisión que está prevista para el próximo mes de junio.

"Esta decisión que debe tomar la Corte Suprema es de enorme trascendencia. Probablemente fallen en mi contra, pues parece que les gusta hacerlo, ¿saben?", afirmó el mandatario en una rueda de prensa en el Despacho Oval.

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El Tribunal Supremo tiene que decidir si es constitucional la orden ejecutiva que Trump firmó el pasado 20 de enero, el mismo día que llegó a la Casa Blanca en su segundo mandato, que limita la ciudadanía automática por nacimiento para hijos de personas sin estatus migratorio permanente o en situación irregular.

Desde 1868, la 14ª Enmienda se ha interpretado en el sentido de que las personas nacidas en territorio de Estados Unidos son ciudadanas, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

"Desastre económico" para EEUU

"Somos el único país del mundo que la tiene. Uno pone un pie en nuestro país y, de repente, se convierte en ciudadano, siempre y cuando haya entrado de cierta manera", lamentó Trump.

El presidente insistió en su teoría del abuso de la norma y vinculó la ciudadanía por nacimiento con un "desastre económico" para Estados Unidos.

"Terminaremos con un 25% de las personas que ingresan a nuestro territorio obteniendo la ciudadanía por derecho de nacimiento, y no tendremos ningún tipo de control", afirmó.

Trump aprovechó el tema de la ciudadanía para cargar contra los jueces del Tribunal Supremo. "Francamente, no estoy satisfecho con algunas de sus decisiones", dijo.

Y continuó sus críticas a los magistrados: "Si la Corte Suprema ratifica esa decisión, le habrá prestado un pésimo servicio a los Estados Unidos de América, tal como ya lo hizo al costarnos 149.000 millones de dólares en aranceles, al dictaminar que debíamos hacer las cosas de una manera distinta".

FUENTE: Con información de EFE