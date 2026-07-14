Brote de infecciones intestinales causado por parásito en alimentos afecta a varios estados de EEUU

WASHINGTON — La mayoría de los estados de Estados Unidos enfrentan un brote de enfermedades gastrointestinales causadas por un parásito transmitido por alimentos, informó el martes la principal agencia de salud del país.

Se han registrado cerca de 7.000 casos confirmados o sospechosos de ciclosporiasis en 34 de los 50 estados del país, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

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La ciclosporiasis es una infección desencadenada por un parásito microscópico.

La enfermedad "se transmite cuando las personas consumen alimentos o agua contaminados con el parásito, por lo general, productos frescos que no se han lavado o cocinado adecuadamente", señaló Gwen Biggerstaff, subdirectora de la División de Enfermedades Transmitidas por Alimentos, Agua y el Medio Ambiente de los CDC.

Los síntomas incluyen diarrea explosiva, pérdida de apetito, fiebre y vómitos.

La infección "también puede derivar en un síndrome recurrente, en el que los síntomas desaparecen y luego reaparecen", advierte la Asociación Médica Estadounidense.

Michigan, el más afectado

Las infecciones se han disparado desde mayo y el origen de este brote se está investigando.

"Esto es mucho, muchísimo más alto de lo que vimos el año pasado o el anterior", indicó Biggerstaff.

Las autoridades de Michigan, el estado del norte donde se han registrado la mayoría de los casos, sospechan que la contaminación se produjo a través de ensaladas y lechuga.

El segundo estado más afectado es el vecino Ohio, donde las autoridades sanitarias del Condado de Toledo-Lucas reportaban 1.119 casos positivos en el noroeste del estado.

Florida en la lista

Nueva York también ha registrado un aproximado de 470 casos a nivel estatal, lo que se suma a una lista de cerca de 30 estados que indagan posibles brotes, como California, Texas, Florida, Illinois, Georgia y Colorado.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han confirmado hasta ahora 843 casos e investigan más de 1.500, aunque reconocieron que la cifra reportada por los estados es mayor.

El Centro de Investigación y Políticas sobre Enfermedades Infecciosas (CIDRAP) de la Universidad de Minnesota ha advertido que en realidad se desconoce el verdadero número de casos porque desde julio de 2025 los CDC hicieron que el seguimiento de Cyclospora fuese opcional.

Por ahora se desconoce el motivo exacto del brote, aunque las autoridades federales y estatales investigan si los restaurantes de Taco Bell tienen un rol en el parásito, que causa enfermedades gastrointestinales que pueden durar más de un mes, según reportó este martes The Washington Post con base en fuentes anónimas.

La franquicia de comida rápida anunció en varias de sus locaciones que no usaría productos como lechuga, cilantro, cebolla, guacamole y pico de gallo en medio del brote.

El parásito causa Cyclosporiasis, una infección que puede durar días o semanas, con síntomas como "diarrea explosiva", anorexia, pérdida de peso, cólicos, flatulencia, náusea, fiebre y dolor muscular generalizado, explicó la Asociación Médica Americana (AMA) en un informe publicado en medio del brote.

La AMA recomienda lavarse las manos, en especial después de ir al baño, cambiar pañales o cuidar a alguien enfermo, además de lavar los alimentos "minuciosamente", cortar y desechar todas las áreas dañadas o con magulladuras en las frutas y verduras, y refrigerarlas menos de dos horas después de cortarlas.

FUENTE: Con información de AFP y EFE