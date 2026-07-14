EEUU intensifica bombardeos contra Irán y restablece bloqueo naval

Estados Unidos intensificó este martes los bombardeos contra Irán y restableció el bloqueo naval a los puertos de ese país en el Medio Oriente.

Teherán respondió con disparos de misiles a países de la región.

MEDIO ORIENTE Trump negocia tasa del 20% para el paso por el Estrecho de Ormuz

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La reanudación de la ofensiva de EEUU, de una magnitud sin precedentes desde el alto el fuego de abril, tiene contra las cuerdas el precario protocolo de acuerdo firmado el 17 de junio y roto una vez más por los terroristas iraníes.

No obstente, el presidente Donald J. Trump indicó que un acuerdo sigue siendo "posible".

Trump reajustó con los países del Golfo su propuesta de cobrar una tasa del 20% a buques que crucen por el Estrecho de Ormuz, planteada el lunes.

EEUU bombardea objetivos militares

Trump afirmó en su plataforma Truth Social que este cobro será incluido en "acuerdos de comercio e inversión que los diversos Estados del Golfo" realizarán en Estados Unidos.

El cobro de peajes por el paso por una vía contraviene el derecho internacional que se supone debe garantizar la libertad de navegación, pero el Estrecho de Ormuz se convirtió desde el estallido del conflicto en punto económico para Estados Unidos como para Irán.

Durante una misión de cinco horas, las fuerzas estadounidenses bombardearon "objetivos militares" en varias ciudades portuarias del sur de Irán, como Bushehr y Bandar Abás, detalló el Mando Central de Estados Unidos.

También se reportaron bombardeos estadounidenses en la isla iraní de Qeshm, cerca del Estrecho de Ormuz.

Según el ejército iraní, dispararon misiles contra Baréin, incluido -supuestamente- un ataque contra un edificio residencial de las fuerzas estadounidenses en la base de Juffair.

Dijeron además haber atacado en Jordania "instalaciones clave y a las fuerzas estadounidenses en una base aérea", según un comunicado citado por la agencia Tasnim. Amán anunció la interceptación de cuatro misiles.

Kuwait reportó que había interceptado misiles en su espacio aéreo y en el Estrecho de Ormuz, Emiratos Árabes Unidos, aliado de Washington en el Golfo, también informó que Irán atacó dos de sus petroleros en esa vía marítima, con la muerte de un tripulante.

A pesar de las hostilidades, Trump consideró el lunes por la noche ante la prensa en la Casa Blanca que un acuerdo con Irán aún era "posible".

La diplomacia iraní afirmó que continúan las gestiones diplomáticas con los mediadores.

Arabia Saudita y Yemen

En tanto, Arabia Saudita y los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, parecen estar al borde de una nueva guerra y los rebeldes afirmaron este martes que derribaron un dron de reconocimiento saudita.

Por su parte, Israel no ha participado por el momento en los ataques contra Irán y su frente con Líbano vive un momento de calma tras las devastadoras hostilidades y ambos países sostienen un nuevo ciclo de conversaciones en Roma.

Israel afirmó que espera que sus conversaciones con Beirut contribuyan a implementar un acuerdo sobre dos "zonas piloto" en el sur de Líbano, de donde las tropas israelíes deberían retirarse.

En un intento por ejercer presión sobre Irán, el presidente Trump anunció el restablecimiento del bloqueo de los puertos iraníes, que entró en vigor este martes, según el ejército estadounidense.

Durante el bloqueo anterior, iniciado en abril como represalia por el cierre del estrecho por parte de Teherán, Irán no pudo exportar "ni un solo barril de petróleo", según su negociador jefe, Mohamad Baqer Qalibaf.

La operación "desempeñó un papel decisivo en la firma del memorando de entendimiento", consideró el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) en un informe.

FUENTE: Con información de AFP.