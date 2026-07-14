martes 14  de  julio 2026
ACUERDOS

American Airlines abre ruta directa entre Miami y Maracaibo

El nuevo vuelo de American Airlines comenzó a operar este martes y se consolida como la única alternativa directa desde Estados Unidos hacia Venezuela

Avión de American Airlines de EEUU.&nbsp;

Avión de American Airlines de EEUU. 

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI — American Airlines inauguró este martes un vuelo de Miami a la ciudad venezolana Maracaibo, que por ahora es la única ruta directa de una aerolínea estadounidense hacia Venezuela ante la emergencia provocada por los terremotos en el país suramericano.

La aerolínea había anunciado la ruta desde el 12 de junio, antes de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de ese mes, pero ahora es su único vuelo que conecta sin escalas con Venezuela, donde la compañía suspendió los viajes a Caracas ante los daños en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

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La empresa avisó en un comunicado previo que "planea reanudar sus operaciones" en la capital venezolana, que reactivó el pasado 30 de abril tras siete años de estar suspendido, "una vez que el aeropuerto reabra para vuelos comerciales".

El vuelo AA 4325 de Miami a Maracaibo partió este martes a las 10:10 horas del este de Estados Unidos (14:10 GMT) con un horario estimado de llegada a las 13:30 horas (17:30 GMT).

La compañía aérea operará vuelos diarios con aeronaves Embraer 175, según el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).

Vuelos comerciales

American Airlines se convirtió en abril en la primera aerolínea en reanudar los vuelos comerciales desde Estados Unidos a Caracas en siete años, tras la captura en enero del depuesto dictador Nicolás Maduro.

La nueva ruta comienza mientras más de una decena de aerolíneas internacionales han mudado sus operaciones a otros aeropuertos de Venezuela, a la espera de la reapertura del principal del país, Maiquetía, suspendido por los terremotos, que han dejado más de 4.500 muertos, según el último informe oficial.

El aeropuerto de la ciudad de Valencia, capital del estado Carabobo, se ha convertido en el principal nodo de contingencia con 64 frecuencias semanales, según la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV).

FUENTE: Con información de EFE

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