Abelardo De la Espriella elimina varias agencias de la Presidencia y pone fin al comisionado de paz

El candidato presidencial de Colombia, Abelardo de la Espriella, del movimiento Salvadores de la Patria, hace un gesto de triunfo mientras vota en un centro de votación durante las elecciones presidenciales en Barranquilla, Colombia, el 31 de mayo de 2026.

BOGOTÁ.- El presidente electo de Colombia , Abelardo De la Espriella, anunció la eliminación de varias consejerías y agencias de la Presidencia para evitar la "duplicidad de funciones y el despilfarro". Además, puso fin a la figura del comisionado de paz, que pasará ahora a llamarse comisionado de seguridad.

En un video en redes sociales, De la Espriella dijo que espera "trasladar las competencias de estas agencias a ministerios y entidades con mandato legal, fortaleciendo con ello la rendición de cuentas y reduciendo la burocracia". Agregó que "esto permitirá reducir 229 cargos de entrada".

COLOMBIA Abelardo de la Espriella no contempla representación diplomática de Colombia en Cuba y Nicaragua

"Voy a transformar la estructura de la Presidencia en un centro de coordinación ejecutiva, con una planta de personal sin corbatas y sin cargos para pagar favores políticos ni cuotas burocráticas. Ahora será una estructura austera, eficiente y orientada a los resultados", aseveró.

El mandatario colombiano, electo en el balotaje del 21 de junio, espera ahorrar unos 10,000 millones de pesos anuales (unos 2.7 millones de euros), un dinero que aspira utilizar para financiar "programas que beneficien directamente a los colombianos".

"Tenemos que garantizar un Estado más transparente y cercano a las regiones, como debe ser", apuntó.

Cuestionó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por el permiso que le otorgó a finales de junio a Rodrigo Londoño, alias "Timochenko", para que viajara a España a pesar de que solo días antes había ratificado la sentencia en su contra como antiguo líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Visita del Banco Mundial

Asimismo, De la Espriella informó el nombramiento de María Nohemí Arboleda como ministra de Minas y Energía. Indicó también que se prevé una visita de representantes del Banco Mundial para "armar un paquete de cooperación e inversión".

Ratificó su intención de asumir el poder "desde una guarnición militar para rendir un homenaje solemne a los héroes de la patria y a los uniformados que protegen la patria", esto pese a la negativa del actual presidente colombiano, Gustavo Petro.

El presidente electo ordenó al que será el comisionado de seguridad y ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, y al de Justicia, Iván Cancino, de "desmontar de manera inmediata toda aquella impunidad que se refugia en el espejismo de la falsa paz".

FUENTE: Con información de Europa Press