ICE ordena a sus agentes suspender temporalmente los controles de tráfico tras muerte de dos migrantes

Investigadores del FBI trabajan en la escena de un supuesto tiroteo que involucra al ICE en Biddeford, Maine, el 13 de julio de 2026.

WASHINGTON — El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ordenó a sus agentes suspender las detenciones de vehículos durante operativos en todo el país tras dos muertes en menos de una semana en los estados de Maine y Texas.

La suspensión de estos controles afectaría la mayoría de los casos, excepto aquellos que involucren a delincuentes de alto riesgo. Se trata, no obstante, de una pausa temporal mientras los agentes reciben capacitación adicional para la detención en vehículos, según informaron fuentes policiales a la cadena CBS News.

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El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense informó que el ciudadano colombiano Joan Sebastián Guerrero, de 26 años y quien se "encontraba ilegalmente en el país", intentó "huir" el lunes cuando agentes del ICE intentaron detenerlo en Biddeford, Maine.

"El vehículo intentó huir de la escena y, temiendo por la seguridad pública, un oficial disparó su arma. El conductor del vehículo fue alcanzado y los servicios de emergencia fueron contactados de inmediato. Falleció debido a sus heridas", afirmó en un mensaje publicado en redes sociales.

Piden investigación

Según varias ONG proinmigrantes, el hombre tenía un permiso de trabajo y "se le había asignado un número de Seguridad Social", e instaron a las autoridades a llevar a cabo "una investigación pronta, independiente y transparente", además de preservar todas las grabaciones de cámaras corporales y comunicaciones relacionadas con el incidente.

El Departamento de Seguridad Nacional informó el pasado miércoles de que un hombre mexicano había perdido la vida por un disparo tras un intento de detención por parte del ICE cuando conducía un vehículo en el estado de Texas. La Administración Trump identificó al hombre como Lorenzo Salgado Araújo, un "inmigrante indocumentado de México".

Con estas, ya son cinco las muertes a tiros durante operativos de agentes del ICE; dos casos son de ciudadanos estadounidenses en el estado de Minnesota a principios de año que agredieron a la autoridad en medio de protestas contra ICE.

Inmigrante intentó evadir control

El senador de Maine, Andy King, explicó que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le dijo que el agente abrió fuego contra el joven después de que este intentara usar su vehículo como arma contra los agentes que lo perseguían para deportarlo.

Este fue el mismo argumento que el ICE utilizó el pasado enero cuando un agente disparó contra la estadounidense Renée Good en Minnesota, quien se encontraba en su coche. Las imágenes de los videos muestran cuando la mujer lanzó el vehículo contra el agente de migración tras bloquear la calle.

Según apunta la CNN, la orden está dirigida a los agentes de la División de Operaciones de Control y Expulsión, la rama de ICE encargada de la detención y deportación de inmigrantes indocumentados.

Estos agentes deberán colaborar con "organismos asociados" cuando necesiten realizar una parada de un vehículo para llevar a cabo una detención.

Unos días antes del incidente en Maine, otro agente del ICE disparó a un mexicano durante un operativo de detención en Texas.

El fallecido fue identificado como Lorenzo Salgado Araujo, ciudadano mexicano que, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se encontraba en el país de forma irregular.

También iba en su vehículo cuando la autoridad le disparó. El caso se encuentra bajo investigación.

FUENTE: Con información de EFE y Europa Press