martes 14  de  julio 2026
Fútbol

España maniata a Francia y vuelve a una final mundialista 16 años después

España derrotó 2-0 a Francia, avanzó a la final del Mundial 2026 y buscará su segundo título frente al ganador del duelo entre Argentina e Inglaterra

El centrocampista español Mikel Merino (n.º 06), el delantero Víctor Muñoz (n.º 25), el delantero Ferran Torres (n.º 07), el delantero Mikel Oyarzabal (n.º 21) y el centrocampista Rodri (n.º 16) celebran la victoria en la semifinal del Mundial de Fútbol de 2026 entre Francia y España

El centrocampista español Mikel Merino (n.º 06), el delantero Víctor Muñoz (n.º 25), el delantero Ferran Torres (n.º 07), el delantero Mikel Oyarzabal (n.º 21) y el centrocampista Rodri (n.º 16) celebran la victoria en la semifinal del Mundial de Fútbol de 2026 entre Francia y España

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

España volvió a escribir una página dorada en su historia al derrotar 2-0 a Francia y clasificar a la final del Mundial 2026, donde buscará conquistar su segunda Copa del Mundo.

La Roja firmó una actuación sobresaliente este martes en Arlington, cerca de Dallas, al neutralizar por completo a una selección francesa que había sido una de las más ofensivas del torneo. El conjunto galo no logró realizar un solo disparo a puerta durante los 90 minutos, reflejo del sólido planteamiento defensivo del equipo dirigido por Luis de la Fuente.

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El marcador se abrió al minuto 22, cuando Mikel Oyarzabal convirtió un penalti para adelantar a España. La sentencia llegó en la segunda mitad gracias a Pedro Porro, quien al 58' amplió la ventaja y encaminó el pase a la gran final.

El delantero francés número 20, Desire Doue, reacciona a la derrota de su equipo mientras el defensa español número 22, Pau Cubarsi (2I), y el portero español número 23, Unai Simón (I), celebran la victoria al final del partido de semifinales del Mundial de Fútbol de 2026

El delantero francés número 20, Desire Doue, reacciona a la derrota de su equipo mientras el defensa español número 22, Pau Cubarsi (2I), y el portero español número 23, Unai Simón (I), celebran la victoria al final del partido de semifinales del Mundial de Fútbol de 2026

Con la victoria, España alcanza apenas la segunda final mundialista de su historia. La primera fue en Sudáfrica 2010, cuando Andrés Iniesta marcó el histórico gol en la prórroga ante Países Bajos para conquistar el único título mundial de la selección española.

Ahora, la Roja espera por su rival en la final, que saldrá del enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra. El duelo decisivo se disputará el próximo domingo y España intentará sumar una segunda estrella a su escudo para confirmar el exitoso proceso encabezado por Luis de la Fuente.

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