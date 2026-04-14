martes 14  de  abril 2026
Comicios

California convoca elección para reemplazar al excongresista acusado de abuso sexual

El Congreso oficializó la salida del legislador Eric Swalwell, que había representado un distrito del norte de California desde 2013

El gobernador de California, Gavin Newsom, habla en una conferencia, el 26 de febrero de 2025.

El gobernador de California, Gavin Newsom, habla en una conferencia, el 26 de febrero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES — El gobernador de California, Gavin Newsom, convocó para el 18 de agosto las elecciones especiales para cubrir el escaño en el Congreso que dejó vacante el representante Eric Swalwell, que renunció en medio de serias acusaciones de abuso sexual de varias mujeres.

Este martes se oficializó en el Congreso de EEUU la salida de Swalwell, que había representado un distrito del norte de California desde 2013.

Lee además
Cúpula de la sede del Capitolio en Washington.
EEUU

Cámara de Representantes abre investigación a congresista por "conducta sexual inapropiada"
Sabrina Carpenter abrió el escenario de la 68.ª edición de los Premios Grammy con una elaborada presentación de su éxito Manchild. 
MÚSICA

Coachella inicia con cartel liderado por Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G

Swalwell había anunciado su renuncia ayer lunes, tras abandonar también su candidatura para la gobernación de California, justo cuando era el favorito de las encuestas.

Newsom se apresuró a convocar las elecciones del Distrito 14 para que los demócratas no vean reducidos aún más su número de votos en la Cámara de Representantes de EEUU, donde son minoría pero han podido bloquear ciertas iniciativas de la Casa Blanca.

Las denuncias contra Swalwell

La Constitución de los Estados Unidos exige que todos los miembros de la Cámara sean elegidos mediante votación, y no designados, a diferencia del Senado.

Quien sea elegido en agostó tendrá que presentarse nuevamente a las elecciones en noviembre próximo, cuando se elige los miembros de la Cámara de Representantes para un nuevo periodo.

Las acusaciones contra Swalwell salieron a la luz el viernes pasado cuando al menos cuatro mujeres lo denunciaron por violación y otros tipos de conducta sexual inapropiada, incluyendo el envío de mensajes explícitos o fotos desnudo sin su consentimiento, en historias publicadas por CNN y el San Francisco Chronicle.

Este martes, una quinta mujer acusó al excongresista demócrata de agredirla sexualmente en una habitación de un hotel en 2018 en California, donde ella cree que la drogó, según dijo en una conferencia de prensa en Los Ángeles.

Este martes, también se oficializó la renuncia del congresista Tony Gonzales, republicano por Texas, tras admitir que mantuvo una relación extramatrimonial con una empleada que posteriormente se suicidó.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Detienen a hombre tras impactar a nadadora y abandonar la escena en Biscayne Bay

EEUU ejecuta nuevo ataque contra embarcación narco en el Pacífico

Trump abre la puerta a una reanudación de las negociaciones con Irán esta semana en Pakistán

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La AIE, el FMI y el Banco Mundial alertan que la seguridad alimentaria y el empleo sufrirán por el impacto de la guerra sobre el petróleo. (AFP)
Conflicto bélico

La AIE, el FMI y el Banco Mundial alertan sobre choque energético y desigual en la economía mundial

Imagen del USS Abraham Lincoln.
BLOQUE NAVAL

EEUU impide que seis buques partieran de puertos de Irán

James Uthmeier, fiscal general de Florida. 
RECLAMACIÓN

Florida exige a la Oficina del Censo excluir a inmigrantes indocumentados del reparto electoral

Vista del Senado de EEUU.  
REACCIONES

Senador de EEUU insta a Venezuela a tomar medidas "irreversibles" hacia una transición

Lubby Navarro. 
SENTENCIA

Exmiembro de Junta Escolar de Miami-Dade se declara culpable, cumplirá 14 meses de prisión

Te puede interesar

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con la prensa afuera del Despacho Oval en la Casa Blanca en Washington, DC, el 13 de abril de 2026.
Conflicto

Trump abre la puerta a una reanudación de las negociaciones con Irán esta semana en Pakistán

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Lubby Navarro. 
SENTENCIA

Exmiembro de Junta Escolar de Miami-Dade se declara culpable, cumplirá 14 meses de prisión

Eric Díaz-Padrón, alcalde de West Miami
ELECCIONES

Eric Díaz-Padrón es reelegido alcalde de la ciudad de West Miami

Foto de archivo de un buque iraní anclado en un puerto de Venezuela.
Guerra

EEUU mantiene "máxima presión" sobre Teherán, no extenderá el levantamiento de sanciones al crudo iraní

Imagen de diciembre de 2016 que muestra la fachada del Banco Central de Venezuela. 
Economía

EEUU levanta sanciones al Banco Central de Venezuela