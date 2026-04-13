lunes 13  de  abril 2026
EEUU

Cámara de Representantes abre investigación a congresista por "conducta sexual inapropiada"

El Comité de Ética anunció que la investigación está relacionada con acusaciones de conducta sexual inapropiada, incluso hacia una empleada de su despacho

Cúpula de la sede del Capitolio en Washington.

Cúpula de la sede del Capitolio en Washington.

MANDEL NGAN/ AFP
Por NINOSKA PÉREZ CASTELLÓN

WASHINGTON — El Comité de Ética de la Cámara de Representantes de Estados Unidos abrió este lunes una investigación contra el representante Eric Swalwell, demócrata por California, por las acusaciones de conducta sexual inapropiada a las que se enfrenta y que provocaron que renunciara a la carrera de gobernador en California.

El Comité de Ética declaró que la investigación está relacionada con "acusaciones de que pudo haber incurrido en conducta sexual inapropiada, incluso hacia una empleada que trabajaba bajo su supervisión".

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El proceso en la Cámara de Representantes se inició tras las acusaciones de una exasistente de Swalwell, publicadas por el San Francisco Chronicle, quien asegura que la agredió sexualmente en dos ocasiones tras una noche de copas.

Además de esta denuncia, otras tres mujeres relataron a CNN que sufrieron conductas sexuales inapropiadas, como el envío de fotos de desnudos y mensajes explícitos del congresista sin que ellas se los pidieran.

Swalwell ha negado tajantemente las acusaciones de agresión sexual y ha asegurado que probará su inocencia.

"A mi familia, personal, amigos y simpatizantes, les pido disculpas por los errores de juicio que he cometido en el pasado”, publicó este domingo en la red X, tras comunicar que renunciaba a la campaña para ser gobernador de California.

"Lucharé contra las graves y falsas acusaciones que se han formulado, pero esa es mi lucha, no la de una campaña", concluyó.

Resolución para expulsar

Sin embargo, la renuncia a la carrera para suceder al gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, no frena la polémica ni los conflictos a los que se enfrenta Swalwell porque las consecuencias llegan hasta el Capitolio.

Además de la investigación abierta por el Comité de Ética, un grupo de representantes intenta impulsar una resolución para expulsar a Swalwell del Congreso.

Este intento de expulsar al representante demócrata por California se suma al caso de Tony Gonzales, republicano por Texas, quien a principios de este año reconoció haber tenido una aventura con una empleada que luego murió tras prenderse fuego.

En una publicación en la plataforma social X, la representante Teresa Leger Fernandez (demócrata por Nuevo México) aseguró que "Gonzales y Swalwell no son aptos para servir en el Congreso dadas sus transgresiones sexuales contra las mujeres que trabajan para ellos".

Se necesitan dos tercios

"Deberían renunciar o ser expulsados. Ya se ha anunciado una resolución para expulsar a Swalwell, la cual apoyaré. Presentaré una resolución para expulsar al representante Gonzales", agregó.

"Creo que es muy importante que creamos a las mujeres y que demostremos a la gente en el Capitolio y en todo el país que no vamos a aceptar este tipo de comportamiento", dijo también la representante demócrata por Washington, Pramila Jayapal.

Expulsar del Congreso a un representante no es un trámite sencillo ya que se exige la mayoría de dos tercios.

Los congresistas Sheila Cherfilus-McCormick, demócrata por Florida, y Cory Mills, republicano por Florida, también podrían verse sometidos a procesos de expulsión por desvío de fondos y violencia doméstica, respectivamente.

El Congreso de Estados Unidos retoma este martes la actividad parlamentaria tras dos semanas de receso.

FUENTE: Con información de EFE

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