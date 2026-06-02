California vota hoy en primarias con fuerte candidato republicano para gobernador

Californianos ejercen su voto en las elecciones primarias en un colegio electoral en Los Ángeles.

Los californianos votan este martes en elecciones primarias para definir a los candidatos a la gobernación del estado, una pugna reñida entre tres contendientes, al tiempo que Los Ángeles deberá definir también a sus aspirantes a la alcaldía.

A diferencia de los demás estados, si algún candidato obtiene 50% de los votos en esta elección, ganará directamente. Si no lo consigue, los dos más votados pasarán a la elección general del 3 de noviembre.

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La llamada "primaria de la selva", un todos contra todos sin importar el Partido, decide quiénes serán los dos candidatos que irán a la elección de noviembre para reemplazar al gobernador Gavin Newsom, al fin de su segundo mandato y quien apuntaría a la Casa Blanca para 2028.

El republicano Steve Hilton, respaldado por el presidente Trump, marchaba al frente de las encuestas sobre la intención de votos en el cuartel más importante de la izquierda en EEUU.

Tres candidatos despuntan

Más de 60 nombres aparecen en la extensa boleta que fue enviada por correo a los votantes en este estado de 40 millones de habitantes y de tendencia demócrata.

De cualquier forma, la pugna es entre tres candidatos Hilton, Xavier Becerra, el exsecretario de salud de Joe Biden, el demócrata Tom Steyer.

Steyer, un gestor de fondos financieros, ha invertido más de 200 millones de dólares de su propio bolsillo en una campaña que lo acusa de doble moral después que en sus discursos atacara la política migratoria de Trump y en años anteriores dispuso de 90 millones de dólares de su dinero como inversión en una empresa encargada de gestionar centros de detención de inmigrantes ilegales.

Hilton, un exestratega político británico y antiguo comentarista de Fox News, ha dedicado la mayor parte de su campaña a arremeter contra los demócratas, que controlan el poder en California, insistiendo en que no pueden solucionar los males que aquejan al estado porque fueron ellos mismos quienes los crearon.

Newson deja a California en una crisis económica, política y social sin precedentes en la historia del estado con su política Woke y la admisión de millones de inmigrantes ilegales que han incrementado la violencia y la extrema violencia, además de hacer colapsar diversos servicios públicos.

Índices económicos en rojo

La cuarta economía del mundo posee hoy índices económicos en rojo a causa de las políticas fallidas progresistas del actual gobernador y el impacto negativo es innegable entre los californianos.

Grandes tecnológicas, otras empresas y cientos de miles de Californianos han salido del estado por la estrepitosa subida de impuestos en general que supera el 30%. Otras han reajustado sus operaciones

Apple, por ejemplo, y a pesar de que se mantiene en Cupertino ha trasladado a Texas gran parte de la fabricación de varios de sus dispositivos.

En el caso de Alphabet, empresa matriz de Google, continúa con su sede principal en Montain View. Pero sus cofundadores, Larry Page y Sergey Brin se mudaron a Nevada, lo que generó rumores de una inminente relocalización de la compañía.

El impuesto sobre la renta en California se encuentra hoy en el mayor del país: 14,4%.

En el caso de los dueños de pequeños negocios son asfixiados ahora por el incremento descomunal de cuatro tipos de impuestos: sobre el trabajo por cuenta propia, sobre la renta (estatal y federal), sobre las ventas y sobre la nómina a empleados.

El vertiginoso aumento de los precios en el sector inmobiliario, así como la falta de construcción de viviendas nuevas, hacen que millones de personas sufran para poder pagar una renta mensual.

Las desorbitadas facturas de los servicios públicos y la gasolina más cara del país, sumadas a los elevados impuestos y a unos servicios públicos deficientes, se suman al gran descontento popular con Newson y la pésima gestión en alcaldías de ciudades importantes como Los Ángeles, San Diego y San Francisco.

Uno de los graves problemas que han creado las administraciones de extrema izquierda en el estado es el masivo aumento de indigentes, drogadictos y personas sin hogar en Los Ángeles y San Francisco.

En Los Ángeles

Los votantes de Los Ángeles también acuden a las urnas este martes para las primarias a la alcaldía de la ciudad.

La actual alcaldesa, Karen Bass, que ha destruido esa urbe cosmopolita aspira a un segundo mandato, prero se ve acorralada entre el reto de la extrema izquierda, que viene de la mano de un antiguo aliado en el despacho, y el de la derecha, representado por una combativa estrella de la telerrealidad.

Bass, excongresista estadounidense e incondicional seguidora de la creciente tendencia "progresista" (socialista) dentro del Partido Demócrata, tuvo un comienzo discreto al frente de la alcaldía y parecía -para algunos- encaminada hacia una reelección esta ciudad liberal.

Sin embargo, su gestión de los enormes incendios que arrasaron la ciudad en enero de 2025 y sus medidas radicales la colocaron en una situación bastante adversa.

Su actuación frente a redadas antimigratorias en esta ciudad tan diversa la favoreció, pero sigue siendo vulnerable, y las últimas encuestas indican que está en un empate técnico con la concejala Nithya Raman, una socialista demócrata.

Cerrando la lista de candidatos se encuentra el republicano Spencer Pratt, quien perdió su casa en los devastadores incendios.

Pratt ha canalizado la ira generalizada por la lentitud de la reconstrucción, así como por el deterioro de las carreteras de Los Ángeles, el enorme aumento de las personas sin hogar y de adictos a las drogas.

Su mensaje -al igual que el de Hilton en la carrera por la gobernación- gira en torno a la seguridad pública y la mano dura contra el crimen.

FUENTE: Con información de AFP.