viernes 5  de  junio 2026
EEUU

Departamento de Justicia investiga primarias en California por supuesto fraude electoral

Trump ha cuestionado repetidamente la integridad del sistema de votación en el estado bajo control demócrata

Trabajadores electorales realizan el conteo de votos en el Centro de Procesamiento de Boletas del Condado de Los Ángeles durante las elecciones primarias estatales de California, el 2 de junio de 2026.

Trabajadores electorales realizan el conteo de votos en el Centro de Procesamiento de Boletas del Condado de Los Ángeles durante las elecciones primarias estatales de California, el 2 de junio de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Un fiscal federal dijo este viernes que había abierto "varias" investigaciones sobre supuesto fraude electoral en las primarias de California esta semana para elegir gobernador, luego de que el presidente Donald Trump denunció que hubo trampa.

El mandatario estadounidense ha cuestionado repetidamente la integridad del sistema de votación en el estado bajo control demócrata, y el jueves se quejó de que no hubiese un resultado definitivo tras 48 horas de finalizados los comicios.

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Bill Essayli, primer asistente del fiscal general y quien fue designado por Trump, dijo el viernes que examinaría la votación.

Investigación en marcha

"El sistema electoral de California tiene serias vulnerabilidades estructurales", escribió en redes sociales. "El voto universal por correo, sin requisitos de identificación del votante, crea las condiciones para que el fraude pase desapercibido y quede impune, lo que socava la confianza de la ciudadanía", comentó.

"Mi oficina tiene en marcha varias investigaciones sobre fraude electoral en coordinación (con el FBI). Seguiremos las pruebas hasta donde nos lleven y perseguiremos con todo el peso de la ley cualquier infracción de la legislación electoral federal".

Con alrededor de dos tercios de los votos escrutados, el republicano Steve Hilton, respaldado por Trump, lidera el recuento en las primarias a gobernador del estado, seguido de cerca por el demócrata Xavier Becerra, con otro demócrata, Tom Steyer, a unos pocos puntos porcentuales de distancia.

Los dos candidatos más votados pasan a la elección general de noviembre.

En la carrera por la alcaldía de Los Ángeles, el republicano Spencer Pratt ocupa actualmente el segundo puesto y parece encaminado a desafiar a la actual alcaldesa demócrata procomunista, Karen Bass, en la segunda vuelta, con un demócrata de izquierda en tercer lugar.

Sin resultados definitivos

Pero los responsables electorales afirman que, con muchos votos aún por contar en ambas papeletas, no hay un resultado definitivo, y las posiciones podrían cambiar.

El jueves, Trump arremetió contra el proceso, declarando de hecho que sus candidatos favoritos ya habían ganado.

"Están intentando ROBAR LAS PRIMARIAS A DOS GRANDES CANDIDATOS REPUBLICANOS PARA GOBERNADOR DE CALIFORNIA Y ALCALDE DE LOS ÁNGELES. Aquí vamos con el recuento tardío y masivo de los VOTOS POR CORREO", escribió en su red social.

En California, las papeletas se envían por correo a todos los votantes registrados y son válidas si llevan el matasellos de la fecha de las elecciones.

El proceso (y la enorme magnitud de un estado con 40 millones de habitantes) hace que California siempre tarde en dar a conocer los resultados definitivos, un hecho que frustra a los votantes de todo el espectro político.

El fiscal Essayli informó que su oficina también está trabajando estrechamente con la fiscal adjunta Harmeet Kaur Dhillon para realizar una auditoría integral de las listas de votantes de California.

"El estado ha obstaculizado todos los esfuerzos para verificar que solo ciudadanos estadounidenses elegibles estén registrados para votar. Este caso ahora está ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito. Mi oficina no mirará hacia otro lado. Investigaremos y procesaremos. Cada voto legal merece ser contado", afirmó Essayli.

FUENTE: Con información de AFP

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