viernes 5  de  junio 2026
Conflicto

Kuwait afirma que está respondiendo a ataques "hostiles" con misiles y drones

"Las defensas aéreas kuwaitíes están respondiendo en estos momentos a ataques hostiles con misiles y drones", indicó el ejército

La captura tomada de las imágenes de CCTV publicadas por la Dirección General de Aviación Civil de Kuwait (DGCA) muestra una explosión tras un ataque con dron en una Terminal del Aeropuerto Internacional de Kuwait el 3 de junio de 2026.

La captura tomada de las imágenes de CCTV publicadas por la Dirección General de Aviación Civil de Kuwait (DGCA) muestra una explosión tras un ataque con dron en una Terminal del Aeropuerto Internacional de Kuwait el 3 de junio de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

KUWAIT — Las Fuerzas Armadas de Kuwait informaron a primera hora de este sábado que estaban respondiendo a ataques "hostiles" con misiles y drones, días después de que un bombardeo contra el aeropuerto internacional del país dejara un muerto y decenas de heridos.

"Las defensas aéreas kuwaitíes están respondiendo en estos momentos a ataques hostiles con misiles y drones", indicó el ejército en la red social X, sin especificar su origen.

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Aunque el Ejército de Kuwait no menciona el origen del ataque, Irán ha estado atacando a Kuwait y a otros países por su alianza con Estados Unidos.

"La Presidencia del Estado Mayor General del Ejército señala que, si se escuchan sonidos de explosiones, son el resultado de la intercepción por parte de los sistemas de defensa aérea de los ataques hostiles. Se solicita a todos que cumplan con las instrucciones de seguridad y protección emitidas por las autoridades competentes", dice el comunicado de las Fuerzas Armadas.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, condenó el jueves los "escandalosos" ataques de Irán esta semana contra un aeropuerto de Kuwait, que causaron la muerte de una persona y dejaron decenas de heridos.

Durante una reunión en Washington con el ministro de Asuntos Exteriores kuwaití, Jarrah Jaber Al Ahmad Al Sabah, Rubio "condenó los escandalosos e inaceptables ataques de Irán dirigidos contra el Aeropuerto Internacional de Kuwait y otras partes del país, y expresó sus condolencias por los muertos y heridos", según un comunicado del Departamento de Estado.

EEUU bombardea radares en Irán

El Ejército de Estados Unidos anunció el viernes que bombardeó en "legítima defensa" dos sitios de radares en Irán.

Las fuerzas estadounidenses "derribaron cuatro drones (...) lanzados hacia el estrecho de Ormuz" que "representaban una amenaza inmediata al tráfico marítimo regional", escribió en X el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

"Las fuerzas estadounidenses luego atacaron sitios de radares de vigilancia costeros en Goruk y en la isla Qeshm para defenderse contra próximos ataques", agregó el Centcom.

La televisión estatal iraní Irib reportó en Telegram que se escucharon explosiones en Sirik, una ciudad vecina de Goruk.

Ataques en Baréin

El Ministerio del Interior de Baréin informó que se activó una alerta aérea tras nuevos ataques estadounidenses en Irán.

"Sonó la serena. Se pide a los ciudadanos y residentes que mantengan la calma y se dirijan al lugar seguro más cercano", escribió el ministerio en X.

Pese al cese al fuego, en teoría vigente entre los dos países, Estados Unidos ya había realizado cuatro ataques terrestres en Irán a comienzos de la semana.

El presidente Donald Trump dijo el viernes que Irán aún tiene capacidad balística. "Tienen algunos misiles; tienen algunos drones. Diría, en términos de porcentajes, quizá un 21% o 22% de sus misiles", dijo en entrevista con NBC News.

El ejército iraní aseguró que había disparado "misiles de advertencia" a dos destructores estadounidenses en el Golfo de Omán.

FUENTE: Con información de AFP

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