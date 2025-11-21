viernes 21  de  noviembre 2025
Cámara de Representantes aprueba resolución sobre los "horrores" del socialismo

La resolución aprobada por congresistas detalla crímenes del socialismo en la Unión Soviética, China, Camboya, Corea del Norte, Cuba y Venezuela

Vista frontal del Capitolio en Washington.

SAUL LOEB / AFP
&nbsp;María Elvira Salazar (R) de Florida, y Verónica Escobar (D) de Texas impulsan el proyecto

Leigh Vogel / Getty Images / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON. - La Cámara de Representantes aprobó una resolución que condena los horrores del socialismo y que fue presentada por la representante republicana María Elvira Salazar (FL-27). La resolución obtuvo una contundente votación de 285 a 98, este viernes 21 de noviembre, y ratificó que las políticas socialistas son fundamentalmente incompatibles con los principios fundacionales de Estados Unidos.

En la resolución fueron detallados algunos de los crímenes más brutales cometidos por regímenes socialistas en la Unión Soviética, China, Camboya, Corea del Norte, Cuba y Venezuela. Con esto se evidencia que donde se ha instaurado el socialismo, los resultados han sido los mismos: hambruna, represión, muerte, ruina económica y la pérdida de las libertades individuales.

“El socialismo es una mentira. Nunca ha traído justicia ni igualdad, solo miedo, censura, pobreza y naciones devastadas. Represento a miles de familias que huyeron de sus países de origen porque los regímenes socialistas prometieron el paraíso y solo trajeron cárceles”, dijo la representante Salazar.

Agregó: “Hoy, la Cámara de Representantes lo deja claro: no permitiremos que la ideología fracasada del socialismo se arraigue en Estados Unidos”.

Agenda del socialismo

Por su parte, la presidenta Lisa McClain señaló que la agenda socialista del alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, “se está infiltrando en nuestro país como un veneno. Los republicanos no permitiremos que se arraigue”.

También indicó que la congresista Salazar sabe que el socialismo destruye las libertades de todos aquellos que sufren bajo su yugo. "Como cubanoamericana e hija de exiliados, ha experimentado las terribles consecuencias que los demócratas de izquierda radical intentan importar. Jamás nos doblegaremos ante el socialismo. Los republicanos y el presidente Trump defenderemos la libertad, la independencia y el estilo de vida estadounidense con todas nuestras fuerzas”, expresó.

FUENTE: Con información de oficina de María Elvira Salazar

