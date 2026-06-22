lunes 22  de  junio 2026
INTENTO DE ATENTADO

FBI arresta a dos personas más por presunto complot en EEUU

El Departamento de Justicia había anunció el 16 de junio la detención y la imputación, antes del evento, de cinco hombres de entre 19 y 32 años en Ohio, dos en California, uno en Misouri y uno en Nebraska

El presidente Donald J. Trump en el evento de Artes Marciales Mixtas celebrado en las afueras de la Casa Blanca.

El presidente Donald J. Trump en el evento de Artes Marciales Mixtas celebrado en las afueras de la Casa Blanca.

KENT NISHIMURA AFP
Por Leonardo Morales

El FBI arrestó a otras dos personas con relación a un presunto complot contra el espectáculo de artes marciales mixtas (MMA) organizado el 14 de junio en la Casa Blanca en ocasión del 80º cumpleaños del presidente Donald Trump, informaron autoridades el lunes.

El Departamento de Justicia había anunciado el 16 de junio la detención y la imputación, en los días previos al evento, de cinco hombres de entre 19 y 32 años en Ohio, dos en California, uno en Misuri y uno en Nebraska. Con estas nuevas detenciones, suman siete en total.

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Según la acusación, las detenciones impidieron que los sospechosos llevaran a cabo su plan, que consistía en lanzar drones cargados de explosivos en los alrededores del lugar del espectáculo de MMA para provocar una evacuación y permitir así que francotiradores disparasen contra altos funcionarios presentes.

Terrorismo

Desde entonces, el FBI, la policía federal, ha detenido a otros dos hombres, uno el 19 de junio en el estado de Washington (noroeste) y otro el domingo en Misuri (centro), precisó el Departamento de Justicia en un comunicado. Ambos están acusados de tentativa de asesinato.

Al primero se le acusa, entre otras cosas, de haber participado en las discusiones sobre la manera de colocar explosivos en los drones y al segundo de haber aceptado producir componentes de los drones.

El presidente estadounidense celebró su 80 cumpleaños el 14 de junio con la pelea "Freedom 250" de la UFC, la organización que domina el mundo de las artes marciales mixtas.

Más de 4.000 invitados asistieron al espectáculo en los jardines de la Casa Blanca, entre ellos Mark Zuckerberg, director de Meta, y David Ellison, director de Paramount y aliado de Trump, cuya cadena poseía los derechos exclusivos de retransmisión.

FUENTE: Con información de AFP.

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