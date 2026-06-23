martes 23  de  junio 2026
ELECCIONES 2026

Encuesta interna ubica a Eliott Rodríguez al frente de la primaria demócrata del distrito 27

El exconductor de televisión registra el 54 % del respaldo frente al exfiscal Robin Peguero, según un sondeo pagado por su propia campaña, de cara a las primarias de agosto

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Eliott Rodríguez, candidato al Congreso por el distrito 27. 

CORTESÍA CAMPAÑA ER
Por Daniel Castropé

MIAMI.- El expresentador de televisión Eliott Rodríguez encabeza la primaria demócrata por el distrito 27 del Congreso, con 54 % del respaldo, según una encuesta interna pagada por su campaña.

La medición lo presenta como el primer aspirante de la contienda que rebasa el umbral de la mayoría de cara a los comicios del 18 de agosto.

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El sondeo, elaborado por la firma Bendixen & Amandi International, atribuyó 28 % al exfiscal federal Robin Peguero y dejó un 18 % de votantes indecisos.

El resultado representó un salto frente al primer sondeo interno que la campaña difundió en marzo, cuando Rodríguez registró 43 % de apoyo en un escenario con varios contendientes. En esta ocasión, la prueba de voto enfrentó únicamente a Rodríguez con Peguero.

Ventaja en todos los segmentos medidos

El equipo de Rodríguez sostuvo que el precandidato lideró en cada uno de los grandes grupos demográficos consultados.

Entre los votantes cubanoamericanos, el expresentador alcanzó 64 %; entre los electores afroamericanos, 61 %, y entre las personas mayores de 65 años, otro 61 %.

La encuesta también le atribuyó 56 % de respaldo entre los hombres y 52 % entre las mujeres, un comportamiento que la campaña presentó como prueba de un apoyo transversal.

Mensaje sobre el costo de vida

Rodríguez vinculó esos resultados con un discurso centrado en la economía doméstica y la defensa institucional.

“Esta campaña siempre ha tenido como propósito ganarse la confianza de la gente”, afirmó el candidato.

Agregó que “los votantes buscan un liderazgo enfocado en reducir el costo de la vivienda, los seguros, la atención médica y los gastos cotidianos, a la vez que se planta frente al gobierno de Donald Trump y defiende el Estado de derecho, nuestra democracia y nuestras libertades”.

El precandidato, de origen cubano, se retiró en diciembre tras 25 años como conductor del noticiero local de CBS en Miami y anunció su candidatura en marzo. Desde entonces apoyó su campaña en la crisis de asequibilidad del sur de Florida y en la política migratoria como ejes de su mensaje.

Advertencias del sondeo

El propio resultado conlleva matices que conviene precisar. La encuesta fue pagada por la campaña de Rodríguez y la realizó Bendixen & Amandi International, firma dirigida por Fernand Amandi, quien a la vez funge como portavoz del aspirante.

Además, la prueba de voto enfrentó a Rodríguez solo con Peguero y dejó fuera al resto de los precandidatos demócratas que también aparecerán en la boleta, entre ellos el empresario Richard Lamondin y el exaliado de Donald Trump convertido en crítico Lev Parnas.

Peguero, exfiscal federal e investigador del comité que indagó el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, ha reportado más de 900.000 dólares recaudados y una cartera de respaldos que incluye comités de los caucus hispano y afroamericano del Congreso. Su campaña sostuvo que la contienda permanece abierta pese a la ventaja que reflejan los números de su rival.

El ganador de la primaria del 18 de agosto se medirá en noviembre con la representante republicana María Elvira Salazar, también cubanoamericana y experiodista de televisión, quien ocupa el escaño desde enero de 2021.

El distrito 27, que abarca Miami, Coral Gables, Cutler Bay, Key Biscayne y Pinecrest, entre otras zonas, figura entre los objetivos del Comité de Campaña del Congreso Demócrata, aunque Salazar venció por unos 21 % en la elección de 2024.

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