viernes 19  de  junio 2026
Arres marciales

UFC Freedom 250 reúne 7 millones de espectadores en Estados Unidos durante histórico evento en la Casa Blanca

El UFC Freedom 250, celebrado en los jardines de la Casa Blanca, promedió 7 millones de espectadores en Estados Unidos y alcanzó 17 millones de espectadores acumulados entre Norteamérica y Latinoamérica.

El estadounidense Justin Gaethje celebra tras derrotar al georgiano Ilia Topuria durante el evento de artes marciales mixtas UFC Freedom 250 en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., en la madrugada del 15 de junio de 2026.

El estadounidense Justin Gaethje celebra tras derrotar al georgiano Ilia Topuria durante el evento de artes marciales mixtas "UFC Freedom 250" en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., en la madrugada del 15 de junio de 2026.

SAUL LOEB / POOL / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El histórico UFC Freedom 250, celebrado el pasado domingo en los jardines de la Casa Blanca como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de Estados Unidos, registró una audiencia promedio de 7 millones de espectadores en territorio estadounidense, según informó este jueves la plataforma de streaming Paramount+.

La compañía también señaló que el evento sumó otros 1,2 millones de espectadores en Latinoamérica, alcanzando una audiencia acumulada de 17 millones de personas en ambas regiones a lo largo de las siete peleas que conformaron la cartelera.

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La organización aún no ha revelado las cifras globales de audiencia, aunque se espera que esos datos sean publicados la próxima semana.

La velada tuvo como principal atractivo el combate entre Justin Gaethje e Ilia Topuria. Gaethje logró unificar el campeonato de peso ligero y puso fin al invicto profesional de Topuria, quien sufrió la primera derrota de su carrera en el evento estelar.

El UFC Freedom 250 fue promocionado como una celebración deportiva de los 250 años de la independencia de Estados Unidos y se convirtió en uno de los eventos más llamativos en la historia reciente de las artes marciales mixtas por su inédita sede en los terrenos de la Casa Blanca.

Pese a las sólidas cifras obtenidas por UFC, el evento quedó por debajo de la audiencia alcanzada el mes pasado por MVP MMA en Netflix. Aquella cartelera, encabezada por Ronda Rousey y Gina Carano, promedió 12,4 millones de espectadores y alcanzó un pico cercano a los 17 millones durante su transmisión.

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