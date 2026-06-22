lunes 22  de  junio 2026
CASA BLANCA

Trump: Espero "con ganas" trabajar con el nuevo presidente de Colombia

"Espero con ganas trabajar para construir una relación poderosa entre Colombia y Estados Unidos, que traerá nuevos niveles de grandeza a nuestros dos países", escribió el presidente Donald J. Trump en Truth Social

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento político Defensores de la Patria, habla durante una entrevista con AFP en Bogotá el 11 de febrero de 2026.

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento político Defensores de la Patria, habla durante una entrevista con AFP en Bogotá el 11 de febrero de 2026.

Luis Acosta / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró este lunes que espera "con ganas" poder trabajar con el presidente electo colombiano, el ultraderechista Abelardo de la Espriella.

"¡Felicito a 'El Tigre'!", como se conoce a De la Espriella, declaró Trump en su plataforma Truth Social.

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"Espero con ganas trabajar para construir una relación poderosa entre Colombia y Estados Unidos, que traerá nuevos niveles de grandeza a nuestros dos países", añadió el mandatario republicano, que respaldó rápidamente a De la Espriella en cuanto surgió en los sondeos.

Trump explicó a la prensa luego en el Despacho Oval que De la Espriella lo llamó para agradecerle su apoyo el domingo tras conocerse los resultados de la segunda vuelta de los comicios.

"Cuando la gente me aprecia, los aprecio. Así de simple. Me dijo cosas lindas acerca de mí y acerca del trabajo que hemos hecho en Estados Unidos", comentó.

Washington "espera impulsar la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal hacia Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos", indicó el domingo el secretario de Estado, Marco Rubio, poco después de anunciarse provisionalmente el triunfo del abogado conservador de 47 años.

Abelardo de la Espriella ha manifestado su disposición en bombardear a las bases de los grupos guerrilleros aún en rebeldía, y de los narcos, con el apoyo de las fuerzas armadas estadounidenses, como ya sucede en el vecino Ecuador.

FUENTE: Con información de AFP.

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