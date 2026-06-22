lunes 22  de  junio 2026
INMIGRACIÓN

ICE confirma violación de estatus migratorio en caso de hija del exgeneral Ulises Rosales del Toro

La agencia federal indicó que Alina Rosales Aguirreurreta permaneció en Estados Unidos tras el vencimiento de su visa y espera una audiencia migratoria

Alina Rosales Aguirreurreta, detenida desde el 25 de mayo de 2026.

Alina Rosales Aguirreurreta, detenida desde el 25 de mayo de 2026.

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Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) confirmó que Alina Rosales Aguirreurreta, hija del exgeneral cubano Ulises Rosales del Toro, permanece bajo custodia migratoria en Florida mientras avanza un proceso relacionado con su estatus migratorio.

Según informó la agencia federal, la ciudadana cubana ingresó a Estados Unidos durante 2023 con una visa de visitante. Su autorización de permanencia expiró el 20 de mayo de 2024 y, de acuerdo con ICE, no obtuvo un permiso posterior que le permitiera continuar legalmente en el país.

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La entidad precisó que el expediente corresponde exclusivamente al ámbito migratorio y que, hasta el momento, no enfrenta acusaciones penales. Su caso será evaluado por un juez de inmigración, quien determinará si reúne los requisitos para algún beneficio legal o si procede una orden de expulsión.

ICE no informó la fecha de la audiencia ni reveló detalles sobre el centro donde permanece detenida. Tampoco confirmó si ha presentado recursos o solicitudes para evitar una eventual deportación.

De acuerdo con información obtenida previamente por DIARIO LAS AMÉRICAS, Rosales Aguirreurreta ejercía como cirujana estética en Cuba antes de viajar a EEUU con una visa B1/B2 emitida en La Habana. La mujer residía en Miami mientras intentaba regularizar su situación migratoria cuando fue detenida por agentes federales.

La confirmación oficial se produce semanas después de que registros públicos del sistema de localización de detenidos de ICE mostraran que la cubana se encontraba bajo custodia federal.

Reportes divulgados previamente señalaron que fue arrestada el 25 de mayo en su centro de trabajo. Un abogado entrevistado por Telemundo 51, quien aclaró que no forma parte de su equipo legal, indicó que laboraba como asistente en una clínica de cirugía plástica del sur de Florida.

El mismo jurista aseguró que permanecía en una instalación provisional y denunció dificultades relacionadas con sus condiciones de alojamiento y acceso a determinados medicamentos. ICE no ha corroborado públicamente esas afirmaciones.

Rosales Aguirreurreta es hija de Ulises Rosales del Toro, una de las figuras históricas del aparato militar y gubernamental cubano. A lo largo de su carrera ocupó cargos como jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ministro del Azúcar, ministro de la Agricultura y vicepresidente del Consejo de Ministros.

Su detención ha generado reacciones dentro de sectores del exilio cubano, donde resurgió el debate sobre la presencia en Estados Unidos de familiares de altos funcionarios del régimen de La Habana. Sin embargo, especialistas recuerdan que cualquier decisión sobre su permanencia en el país dependerá de la evaluación individual de su expediente y de las determinaciones que adopte la corte migratoria correspondiente.

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