Jurado de Miami-Dade declara no culpable a George Pino por accidente náutico

MIAMI. - Un jurado de seis ciudadanos de Miami-Dade declaró no culpable al empresario inmobiliario George Pino, de 55 años, de los cargos de homicidio involuntario y homicidio por embarcación en el accidente náutico ocurrido el 4 de septiembre de 2022 cerca de Boca Chita Key, que costó la vida a la adolescente Lucy Fernández, de 17 años, y dejó con discapacidad permanente a otra joven.

El panel emitió su decisión la noche del lunes, tras deliberar menos de dos horas, y respaldó la tesis de la defensa de que el siniestro fue un accidente trágico y no un delito.

Pino, corredor de bienes raíces comerciales radicado en Doral, optó por no declarar durante el juicio. Al escucharse el veredicto en la sala del tribunal, rompió en llanto, juntó las manos y abrazó a sus familiares, entre ellos su esposa, Cecilia Pino.

“Desde el principio sostuvimos que los hechos del 4 de septiembre de 2022 fueron un accidente trágico, no un delito”, afirmó Howard Srebnick, abogado principal de la defensa.

El accidente

El choque ocurrió durante el fin de semana del Día del Trabajo de 2022, cuando Pino conducía su embarcación Robalo de 29 pies por el canal Cutter Bank. La nave impactó contra un marcador del canal y volcó, lo que arrojó al agua a sus 17 ocupantes. Pino había llevado a su esposa, su hija y a once amigas de esta a una excursión por la bahía para celebrar el cumpleaños de la joven.

Lucy Fernández murió por ahogamiento. Otra de las pasajeras, Katerina «Katy» Puig, hoy de 21 años, quedó con lesiones físicas y neurológicas permanentes. Pino no enfrentó cargos por las heridas de los demás ocupantes.

Argumentos del juicio

La fiscalía sostuvo que Pino actuó con negligencia temeraria al conducir a casi 50 millas por hora por un canal angosto, en el lado equivocado de la vía y tras una jornada de consumo de alcohol en un banco de arena. La fiscal auxiliar Laura Adams pidió al jurado un veredicto de culpabilidad y centró su alegato en lo que describió como la falta de responsabilidad del acusado como capitán de la embarcación.

“Estaba preocupado por ser el papá divertido, el papá genial, no el papá responsable. Y por eso Lucy está muerta”, expresó Adams ante el jurado.

La defensa replicó que el accidente no fue producto de la negligencia, sino una tragedia, y presentó testimonio médico según el cual Pino sufrió una conmoción cerebral y una pérdida temporal de memoria que explicaban las inconsistencias en su relato de los hechos.

Reacciones

La fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, reconoció el veredicto pese a su desacuerdo. Sostuvo que su oficina consideró que la totalidad de las acciones de Pino en las aguas de la Bahía Vizcaína fueron temerarias y constituyeron un delito conforme a la ley de Florida, pero aceptó la decisión del jurado como pilar del sistema de justicia.

“En un caso como este no hay ganadores ni perdedores”, declaró Fernández Rundle en un comunicado difundido tras conocerse el fallo.

El proceso, de ocho días de testimonios, figuró entre los más seguidos en Miami-Dade en años recientes. Las familias Fernández y Puig, según la cobertura del juicio, no mostraron emociones al leerse el veredicto que pone fin a la causa penal contra el empresario.