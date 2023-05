Choque de avioneta en ladera de Los Ángeles deja un muerto

Joubin Solemani estaba en casa con su familia en la elegante zona Beverly Crest cuando escucharon un fuerte choque.

"Pensamos que podía ser un choque automovilístico, pero nos asomamos afuera y no vimos nada. No sabíamos qué diantres era", dijo Solemani. "Luego se presentó personal de búsqueda y rescate y estaban por toda la ladera".

Después de buscar durante varias horas en la oscuridad y “una espesa neblina a nivel de tierra”, los rescatistas encontraron el sitio del accidente y a una persona muerta entre los escombros en la colina cubierta de hierba, informaron los bomberos en un comunicado. El piloto era el único ocupante de la avioneta, señaló la FAA.

Cuando amaneció el domingo, Solemani dijo que podía ver la aeronave a unos pocos cientos de metros por encima de su propiedad en las montañas Santa Mónica. “Está totalmente destrozada”, le dijo a The Associated Press.

El piloto no había sido identificado. Los bomberos recuperaron el cadáver el domingo por la tarde.

La avioneta evitó pegarle a los cables de luz y a un gran tanque de agua y, según funcionarios, hubo un incendio muy pequeño.

En un principio, un controlador de tráfico aéreo reportó la avioneta como desaparecida cuando perdió contacto con ella en el radar mientras se dirigía al Aeropuerto Van Nuys, indicó el departamento de bomberos en una alerta poco después de las 8 de la noche del sábado.

El vuelo había partido del Aeropuerto Regional Jacqueline Cochran en Thermal, California, cerca de Palm Springs, según el sitio de rastreo de vuelos FlightAware.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investigarán el choque.

FUENTE: AP