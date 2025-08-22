Kilmar Ábrego, liberado de prisión a la espera del juicio que enfrenta por tráfico de personas

WASHINGTON. - Kilmar Ábrego García, el salvadoreño deportado y regresado luego a Estados Unidos en medio de una feroz disputa por las políticas migratorias del presidente Donald Trump , fue liberado este viernes 22 de agosto de la prisión donde se encontraba detenido por cargos de tráfico de personas.

La orden fue dada por la jueza Barbara Holmes, quien decretó que Ábrego quede liberado bajo custodia de su hermano y que debe presentarse antes de la mañana del próximo lunes 25 de agosto para enfrentar la fase preliminar de su juicio en el estado de Maryland. Hasta la fecha, el salvadoreño se encontraba bajo custodia federal en una prisión del estado de Tennessee.

Inicia juicio Salvadoreño deportado por error se declara "no culpable" de tráfico de migrantes en EEUU

La Casa Blanca consideró la liberación de Ábrego García como "un insulto a sus víctimas". Abigail Jackson, subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, insistió en X en que debía "rendir cuentas por sus crímenes". Sostuvo que debería usar un brazalete electrónico "para garantizar la seguridad de los estadounidenses hasta que se puedan tomar nuevas medidas".

Los abogados del salvadoreño acusaron a los fiscales federales de "procesamiento vengativo y selectivo" en una moción que buscaba desestimar los cargos que, según afirmaron, se habían presentado "porque se negó a aceptar la violación por parte del gobierno de su derecho al debido proceso".

Ábrego García vivía en el estado de Maryland hasta que se convirtió en una de las más de 200 personas enviadas a la CECOT, la mayoría acusados de pertenecer a pandillas.

"Hoy, Kilmar Ábrego García está libre", señaló su abogado, Sean Hecker, en un comunicado.

La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó al gobierno de Trump que facilitara el regreso de Ábrego García después de que este fuera enviado a la megaprisión de máxima seguridad CECOT en El Salvador en marzo de este año.

Fue devuelto a Estados Unidos en junio y de inmediato quedó detenido en el estado de Tennessee acusado de tráfico de migrantes indocumentados, pero este viernes fue liberado por orden de un juez.

Regreso a Maryland

Kilmar Ábrego García, según su abogado, "se encuentra en camino a Maryland para reunirse con su familia tras haber sido arrestado, deportado y encarcelado ilegalmente, todo debido al ataque vengativo del gobierno contra un hombre que tuvo el valor de resistir los continuos ataques del gobierno al Estado de derecho".

Agregó que el salvadoreño "está agradecido de que su acceso a los tribunales estadounidenses le haya garantizado el debido proceso".

El caso de Kilmar Ábrego García se ha convertido en un símbolo de la ofensiva de Trump contra la inmigración ilegal. En ese sentido, los partidarios de Trump elogian la firmeza del presidente republicano, pero juristas y defensores de los derechos humanos cuestionan lo que consideran una apresurada y descuidada estrategia para deportar personas, en "violación" de las leyes básicas de Estados Unidos, según afirman.

El 23 de julio, un juez de Tennessee dijo que debía ser puesto en libertad en espera de juicio en este caso, cuyo inicio ya está programado para el 27 de enero de 2026.

La administración Trump puede iniciar "procedimientos migratorios legales tras el regreso de Ábrego García a Maryland", siempre que lo notifique con 72 horas de antelación antes de deportarlo a un tercer país, según un fallo de un tribunal federal emitido en julio.

FUENTE: Con información de Europa Press /AFP