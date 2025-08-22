viernes 22  de  agosto 2025
Migración

Kilmar Ábrego, liberado de prisión a la espera del juicio que enfrenta por tráfico de personas

La Casa Blanca consideró la liberación del salvadoreño Kilmar Ábrego García como "un insulto a sus víctimas". Piden que rinda cuentas por sus crímenes

Kilmar Ábrego García, salvadoreño que sería miembro activo de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) y maltratador reincidente, según reportes policiales.

Kilmar Ábrego García, salvadoreño que sería miembro activo de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) y maltratador reincidente, según reportes policiales.

Captura de pantalla/Mario Vallejo/Facebook
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON. - Kilmar Ábrego García, el salvadoreño deportado y regresado luego a Estados Unidos en medio de una feroz disputa por las políticas migratorias del presidente Donald Trump, fue liberado este viernes 22 de agosto de la prisión donde se encontraba detenido por cargos de tráfico de personas.

La orden fue dada por la jueza Barbara Holmes, quien decretó que Ábrego quede liberado bajo custodia de su hermano y que debe presentarse antes de la mañana del próximo lunes 25 de agosto para enfrentar la fase preliminar de su juicio en el estado de Maryland. Hasta la fecha, el salvadoreño se encontraba bajo custodia federal en una prisión del estado de Tennessee.

Lee además
Kilmar Ábrego García, salvadoreño que sería miembro activo de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) y maltratador reincidente, según reportes policiales.
POLÍTICA MIGRATORIA

Caso de salvadoreño deportado se estaría politizando contra estrategias de Trump
El senador demócrata de Maryland, Chris Van Hollen, reunido en El Salvador con el inmigrante Kilmar Ábrego García
Inicia juicio

Salvadoreño deportado por error se declara "no culpable" de tráfico de migrantes en EEUU

La Casa Blanca consideró la liberación de Ábrego García como "un insulto a sus víctimas". Abigail Jackson, subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, insistió en X en que debía "rendir cuentas por sus crímenes". Sostuvo que debería usar un brazalete electrónico "para garantizar la seguridad de los estadounidenses hasta que se puedan tomar nuevas medidas".

Los abogados del salvadoreño acusaron a los fiscales federales de "procesamiento vengativo y selectivo" en una moción que buscaba desestimar los cargos que, según afirmaron, se habían presentado "porque se negó a aceptar la violación por parte del gobierno de su derecho al debido proceso".

Ábrego García vivía en el estado de Maryland hasta que se convirtió en una de las más de 200 personas enviadas a la CECOT, la mayoría acusados de pertenecer a pandillas.

"Hoy, Kilmar Ábrego García está libre", señaló su abogado, Sean Hecker, en un comunicado.

La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó al gobierno de Trump que facilitara el regreso de Ábrego García después de que este fuera enviado a la megaprisión de máxima seguridad CECOT en El Salvador en marzo de este año.

Fue devuelto a Estados Unidos en junio y de inmediato quedó detenido en el estado de Tennessee acusado de tráfico de migrantes indocumentados, pero este viernes fue liberado por orden de un juez.

Regreso a Maryland

Kilmar Ábrego García, según su abogado, "se encuentra en camino a Maryland para reunirse con su familia tras haber sido arrestado, deportado y encarcelado ilegalmente, todo debido al ataque vengativo del gobierno contra un hombre que tuvo el valor de resistir los continuos ataques del gobierno al Estado de derecho".

Agregó que el salvadoreño "está agradecido de que su acceso a los tribunales estadounidenses le haya garantizado el debido proceso".

El caso de Kilmar Ábrego García se ha convertido en un símbolo de la ofensiva de Trump contra la inmigración ilegal. En ese sentido, los partidarios de Trump elogian la firmeza del presidente republicano, pero juristas y defensores de los derechos humanos cuestionan lo que consideran una apresurada y descuidada estrategia para deportar personas, en "violación" de las leyes básicas de Estados Unidos, según afirman.

El 23 de julio, un juez de Tennessee dijo que debía ser puesto en libertad en espera de juicio en este caso, cuyo inicio ya está programado para el 27 de enero de 2026.

La administración Trump puede iniciar "procedimientos migratorios legales tras el regreso de Ábrego García a Maryland", siempre que lo notifique con 72 horas de antelación antes de deportarlo a un tercer país, según un fallo de un tribunal federal emitido en julio.

FUENTE: Con información de Europa Press /AFP

Temas
Te puede interesar

Congreso salvadoreño debate reforma constitucional para la reelección presidencial indefinida

El senador estatal por Florida Joe Gruters electo presidente del Comité Nacional Republicano

Cinco muertos en accidente de autobús turístico en el estado de Nueva York

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos habla a las tropas de la Guardia Nacional desplegadas en la capital estadounidense.
BANCO CENTRAL

Chicago y Nueva York, próximas en la ofensiva contra la extrema delincuencia

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Última HORA

FBI allana la casa del exasesor de Trump, John Bolton

Un camión de bomberos y vehículos policiales se observan mientras la policía responde a un tiroteo en el barrio de Midtown Manhattan de Nueva York el 28 de julio de 2025. La policía invadió Midtown Manhattan el lunes, mientras el alcalde de la ciudad de Nueva York declaraba que se estaba investigando un tiroteo activo, en medio de informes de que un agente de policía había sido alcanzado. La comisionada de policía de la ciudad de Nueva York, Jessica Tisch, declaró que el pistolero, que andaba suelto en el concurrido Midtown de Manhattan, había sido neutralizado. 
SUCESOS

Cinco muertos en accidente de autobús turístico en el estado de Nueva York

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y Cilia Flores, desfilan en un vehículo militar durante las celebraciones por el Día de la Independencia, en Caracas, el 5 de julio de 2025. 
Narcotráfico

Despliegue militar de EEUU frente a Venezuela aumenta presión a Maduro ¿Es viable una invasión?

El dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de EEUU, Donald Trump.
¿Defensa o miedo?

Maduro llama a "jornada de alistamiento" el fin de semana para hacer frente a "amenazas" de EEUU

Te puede interesar

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y Cilia Flores, desfilan en un vehículo militar durante las celebraciones por el Día de la Independencia, en Caracas, el 5 de julio de 2025. 
Narcotráfico

Despliegue militar de EEUU frente a Venezuela aumenta presión a Maduro ¿Es viable una invasión?

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos Jerome Powell.
BANCO CENTRAL

Tras múltiples críticas, la Reserva Federal abre la puerta a recorte de tasas

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Última HORA

FBI allana la casa del exasesor de Trump, John Bolton

Crystal Marull, madre de los estudiantes afectados en escuela de Florida. 
HOSTIGAMIENTO

Fiscal General de Florida exige destitución de maestra en Alachua por presunto acoso político a estudiante

Estudiantes acuden a clase 
EN EL TOP

Varias escuelas de Florida destacan entre las 100 mejores de EEUU, según U.S. News