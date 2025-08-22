viernes 22  de  agosto 2025
Conflicto bélico

Perspectivas de reunión Putin-Zelenski para la paz en Ucrania se desvanecen

Trump aseguró que tal reunión era tan difícil como mezclar "aceite y vinagre". "Veremos si Putin y Zelenski van a trabajar juntos"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, el presidente de EEUU, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin.&nbsp;

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, el presidente de EEUU, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Las posibilidades de una cumbre entre los dirigentes de Rusia y Ucrania se desvanecieron el viernes, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, pareció cansarse de sus esfuerzos por la paz y Moscú echó por tierra los intentos por poner fin a la guerra.

Trump había generado expectativas el lunes al decir que los mandatarios ruso, Vladímir Putin, y ucraniano, Volodímir Zelenski, habían acordado un encuentro cara a cara, pero el viernes aseguró que tal reunión era tan difícil como mezclar "aceite y vinagre".

Lee además
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski durante otro de los momentos de este lunes 18 de agosto en la Casa Blanca.
Conflicto bélico

Trump plantea un "enfoque diferente" sobre Ucrania si no hay avances en dos semanas
Tina Peters, exsupervisora del Departamento de Elecciones en Colorado.
CASA BLANCA

Trump reclama liberación de exsupervisora de elecciones en Colorado

"Veremos si Putin y Zelenski van a trabajar juntos. Ya saben, es un poco como el aceite y el vinagre. No se llevan muy bien, por razones obvias", dijo Trump a periodistas en Washington.

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, desestimó por su parte el encuentro al asegurar que no había "ninguna reunión prevista" entre los dirigentes de las naciones en conflicto desde la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Trump especificó a reporteros que Moscú podría afrontar sanciones generalizadas, pero también podría no pasar nada.

"Para bailar tango se necesitan dos", apuntó el presidente republicano en el Despacho Oval.

Trump reiteró que se daba "dos semanas" para tomar una decisión sobre los esfuerzos de paz en Ucrania.

"Será una decisión muy importante, y serán sanciones, aranceles masivos o ambos, o no haremos nada y diremos: 'Es su lucha'", afirmó.

Reunión en vilo

En el Despacho Oval, el multimillonario de 79 años también mostró una fotografía en la que está con Putin durante su reunión de hace una semana en Alaska, y precisó que se la había enviado el presidente ruso.

"Voy a autografiarla", declaró Trump.

Luego del encuentro con Putin, el presidente estadounidense se reunió con Zelenski el lunes en la Casa Blanca.

Quiere sentarlos juntos en una misma mesa, pero el encuentro parece estar en peligro de momento.

En cuestionamiento de la legitimidad del presidente ucraniano, el jefe de la diplomacia rusa repitió los reclamos del Kremlin.

Putin "está dispuesto a reunirse con Zelenski cuando esté lista una agenda para la cumbre", declaró el viernes Lavrov en una entrevista con la cadena estadounidense NBC News.

"Esta agenda no está para nada lista", apuntó el canciller ruso.

En tanto, durante su visita a Kiev, el secretario de la OTAN, Mark Rutte, pidió dar "garantías de seguridad sólidas" a Ucrania de modo que Rusia respete un posible acuerdo de paz, así como que se pueda prevenir otra invasión.

La cuestión de las garantías de seguridad para Ucrania es un tema central en las tratativas diplomáticas lideradas por Washington para negociar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra que se encamina a su cuarto año.

"Eso es lo que estamos tratando de definir ahora" para asegurarnos de que Rusia "no intente nunca más apoderarse de ni siquiera un kilómetro cuadrado" de territorio ucraniano, dijo Rutte en una comparecencia junto a Zelenski.

Trump, quien acogió a Rutte y dirigentes europeos junto con Zelenski el lunes en la Casa Blanca, dijo que Rusia había acordado algunas garantías de seguridad para Kiev.

"Camino a ninguna parte"

No obstante, Moscú ensombreció tal entendimiento. Lavrov dijo el miércoles que discutir dichas garantías sin Rusia era "un camino a ninguna parte".

"Cuando Rusia trae a la mesa el asunto de las garantías de seguridad, yo honestamente no sé todavía quién les está amenazando", dijo Zelenski, que quiere que tropas extranjeras en Ucrania disuadan los ataques rusos en un futuro, que no se detienen.

Un bombardeo ruso el jueves prácticamente destruyó un complejo industrial estadounidense en Mukachevo, en el oeste de Ucrania.

"No estoy contento con eso", respondió Trump a periodistas en el Despacho Oval, al ser preguntado al respecto.

Rusia también lanzó el jueves 574 drones y 40 misiles contra territorio ucraniano en su mayor ataque en semanas.

"No estoy contento con nada que tenga que ver con esa guerra", agregó el presidente estadounidense.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

FBI allana la casa del exasesor de Trump, John Bolton

Putin rompe su aislamiento por la guerra en Ucrania en la cumbre de Alaska

Trump y Putin terminan cumbre sin ningún anuncio sobre Ucrania y con vistas a una segunda reunión en Moscú

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos habla a las tropas de la Guardia Nacional desplegadas en la capital estadounidense.
BANCO CENTRAL

Chicago y Nueva York, próximas en la ofensiva contra la extrema delincuencia

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Última HORA

FBI allana la casa del exasesor de Trump, John Bolton

Un camión de bomberos y vehículos policiales se observan mientras la policía responde a un tiroteo en el barrio de Midtown Manhattan de Nueva York el 28 de julio de 2025. La policía invadió Midtown Manhattan el lunes, mientras el alcalde de la ciudad de Nueva York declaraba que se estaba investigando un tiroteo activo, en medio de informes de que un agente de policía había sido alcanzado. La comisionada de policía de la ciudad de Nueva York, Jessica Tisch, declaró que el pistolero, que andaba suelto en el concurrido Midtown de Manhattan, había sido neutralizado. 
SUCESOS

Cinco muertos en accidente de autobús turístico en el estado de Nueva York

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y Cilia Flores, desfilan en un vehículo militar durante las celebraciones por el Día de la Independencia, en Caracas, el 5 de julio de 2025. 
Narcotráfico

Despliegue militar de EEUU frente a Venezuela aumenta presión a Maduro ¿Es viable una invasión?

El dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de EEUU, Donald Trump.
¿Defensa o miedo?

Maduro llama a "jornada de alistamiento" el fin de semana para hacer frente a "amenazas" de EEUU

Te puede interesar

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y Cilia Flores, desfilan en un vehículo militar durante las celebraciones por el Día de la Independencia, en Caracas, el 5 de julio de 2025. 
Narcotráfico

Despliegue militar de EEUU frente a Venezuela aumenta presión a Maduro ¿Es viable una invasión?

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos Jerome Powell.
BANCO CENTRAL

Tras múltiples críticas, la Reserva Federal abre la puerta a recorte de tasas

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Última HORA

FBI allana la casa del exasesor de Trump, John Bolton

Crystal Marull, madre de los estudiantes afectados en escuela de Florida. 
HOSTIGAMIENTO

Fiscal General de Florida exige destitución de maestra en Alachua por presunto acoso político a estudiante

Estudiantes acuden a clase 
EN EL TOP

Varias escuelas de Florida destacan entre las 100 mejores de EEUU, según U.S. News