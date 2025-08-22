viernes 22  de  agosto 2025
El senador estatal por Florida Joe Gruters electo presidente del Comité Nacional Republicano

Trump aplaude la figura de Gruters, hasta ahora también tesorero del comité, como "un luchador incansable" que ha garantizado una estructura "fiscalmente responsable y muy exitosa en lo económico"

El senador estatal republicano por Florida, Joe Gruters.

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TALLAHASSEE — El senador estatal por Florida Joe Gruters fue elegido este viernes sin oposición alguna nuevo presidente del Comité Nacional Republicano, el órgano rector del partido, que vuelve a contar en lo más alto de su dirección con un candidato respaldado por el presidente de EEUU, Donald Trump.

El comité ahora mismo está liderado por Michael Watley, quien ha declarado su intención de presentarse a las elecciones al Senado de EEUU en 2026. La elección de Gruters fue formalizada durante la reunión veraniega del comité en la capital del estado de Georgia, Atlanta, confirman los principales medios estadounidenses.

 María Elvira Salazar (R) de Florida, y Verónica Escobar (D) de Texas impulsan el proyecto
EEUU

Congresista pide a la administración Trump investigar las agencias de envíos a Cuba que buscan evadir sanciones
El presidente Donald Trump habla mientras visita a las tropas federales en la instalación de operaciones de la Policía en Washington, DC, el 21 de agosto de 2025.
WASHINGTON

Trump visita a policías y tropas desplegadas en la capital en una ofensiva contra la delincuencia

Trump describe a Gruters como un "guerrero" del movimiento ideológico Make America Great Again (MAGA), si bien el senador ha protagonizado varios encontronazos con representantes más radicales del partido, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

DeSantis, de hecho, rechazó a Gruters para el cargo de director financiero del estado en represalia por su oposición a varias medidas impulsadas por el gobernador, entre ellas restricciones a la actuación de los sindicatos de maestros. Además, se le ve como redactor de un proyecto de ley para limitar el poder del gobernador en la aplicación de las leyes de inmigración.

Trump, no obstante, aplaude la figura de Gruters, hasta ahora también tesorero del comité, como "un luchador incansable" que ha garantizado una estructura "fiscalmente responsable y muy exitosa en lo económico".

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press

