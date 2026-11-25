La llegada del Black Friday, el Cyber Monday y las promociones extendidas del llamado Black Month representan una excelente oportunidad para encontrar descuentos en miles de productos. Sin embargo, estas fechas también se han convertido en uno de los momentos favoritos para los ciberdelincuentes, que aprovechan el aumento de las compras en línea para engañar a consumidores desprevenidos.

Expertos en ciberseguridad advierten que la combinación de ofertas limitadas, publicidad agresiva y la urgencia por conseguir los mejores precios puede llevar a muchas personas a realizar compras impulsivas sin verificar la autenticidad de las tiendas o la seguridad de los medios de pago.

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El peligro detrás de las ofertas irresistibles

Uno de los principales recursos utilizados por los estafadores son los descuentos excesivamente atractivos. Productos muy demandados a precios muy por debajo del mercado, promociones con tiempo limitado o anuncios que aseguran que quedan pocas unidades disponibles buscan generar presión para que el usuario compre rápidamente y sin comprobar si la oferta es legítima.

Los especialistas recomiendan comparar precios en varios establecimientos antes de realizar una compra y desconfiar de aquellas promociones que parecen demasiado buenas para ser ciertas.

Cómo reconocer una tienda online confiable

Antes de introducir datos personales o bancarios, es fundamental verificar que la página sea auténtica. Entre las señales que ayudan a identificar un comercio legítimo destacan:

Revisar cuidadosamente la dirección web y comprobar que corresponde al sitio oficial de la empresa.

Evitar acceder a tiendas mediante enlaces recibidos por correo electrónico, mensajes de texto o redes sociales.

Verificar que la página incluya información de contacto, dirección física, razón social y condiciones de venta.

Consultar opiniones de otros compradores en distintas plataformas.

Leer las políticas de envío, devoluciones y reembolsos antes de finalizar la compra.

Aunque una página cuente con el protocolo HTTPS y muestre el icono del candado en la barra de navegación, esto no garantiza por sí solo que se trate de una tienda legítima. Los delincuentes también pueden utilizar certificados de seguridad válidos para hacer que sitios fraudulentos parezcan confiables.

Proteja sus datos personales y financieros

Durante el proceso de compra, los consumidores deben facilitar únicamente la información imprescindible para completar la transacción.

Asimismo, se recomienda utilizar tarjetas bancarias o plataformas de pago reconocidas que ofrezcan mecanismos de protección frente a cargos fraudulentos. Los expertos aconsejan evitar transferencias directas a vendedores desconocidos o métodos de pago que dificulten la recuperación del dinero en caso de estafa.

Otro aspecto clave es no compartir nunca contraseñas, claves bancarias ni códigos de verificación enviados por SMS o aplicaciones de autenticación. Ningún comercio legítimo necesita esta información para completar una compra.

Aumentan los mensajes falsos y las estafas de entrega

Las campañas de descuentos suelen venir acompañadas por un incremento de correos electrónicos, mensajes de texto y publicaciones en redes sociales que aparentan proceder de grandes marcas o empresas de transporte.

Entre los fraudes más frecuentes se encuentran los avisos sobre supuestos problemas con paquetes, descuentos exclusivos o cupones promocionales que dirigen a páginas falsas diseñadas para robar datos personales y financieros.

Por esta razón, los especialistas recomiendan no hacer clic en enlaces recibidos de forma inesperada y acceder siempre a las páginas oficiales escribiendo directamente la dirección en el navegador.

Mantener los dispositivos actualizados también es una medida de seguridad

El uso de sistemas operativos, navegadores y aplicaciones actualizados reduce significativamente el riesgo de sufrir ataques informáticos. También es aconsejable contar con antivirus activos y evitar realizar compras o gestiones bancarias a través de redes wifi públicas o dispositivos compartidos.

Una vez realizada la compra, conviene conservar facturas, comprobantes y correos de confirmación, además de revisar periódicamente los movimientos bancarios para detectar posibles cargos no autorizados.

¿Qué hacer si fue víctima de una estafa?

Si sospecha que realizó una compra en una tienda fraudulenta o proporcionó datos bancarios en una página falsa, debe comunicarse de inmediato con su entidad financiera para bloquear tarjetas o iniciar reclamaciones por cargos indebidos.

Los expertos también recomiendan cambiar las contraseñas relacionadas con la cuenta afectada, activar la autenticación multifactor y guardar todas las pruebas disponibles, como correos electrónicos, capturas de pantalla y comprobantes de pago.

Finalmente, es importante denunciar los hechos ante las autoridades correspondientes para facilitar las investigaciones y prevenir que otras personas sean víctimas del mismo fraude.

La mejor defensa sigue siendo la prevención. Dedicar unos minutos a verificar una oferta, revisar la reputación del vendedor y utilizar métodos de pago seguros puede marcar la diferencia entre aprovechar un descuento real o convertirse en una nueva víctima de los ciberdelincuentes.