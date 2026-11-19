AAA recomienda leer su guía antes de regalar un patinete, e-bike o e-moto en Florida.

MIAMI.- Con la llegada del Black Friday y la temporada de fiestas, AAA ofrece una guía para ayudar a las familias a elegir bicicletas eléctricas, patinetes y e-motos, que seguramente estarán incluidos en las cestas de regalos. El documento explica qué revisar antes de comprarlos, desde sus características técnicas y clasificación legal hasta las baterías y los posibles riesgos, para tomar una decisión informada.

La guía de dos páginas forma parte de la campaña de seguridad E-Ride Ready de AAA – The Auto Club Group. Incluye una lista para comparar los distintos vehículos eléctricos, identificar señales de alerta y evaluar si la persona está preparada para conducirlos.

“Un dispositivo demasiado rápido o potente para quien lo maneja puede convertirse rápidamente en un riesgo para la seguridad”, dijo Mark Jenkins, portavoz de AAA.

Antes de comprar un vehículo eléctrico en Florida

La guía propone cuatro comprobaciones clave: velocidad y controles, clasificación legal, sistema de batería, y frenos y visibilidad. También recomienda verificar si el fabricante informa con claridad la velocidad máxima y si ofrece servicio técnico y garantía.

AAA aconseja desconfiar si el vendedor no puede confirmar por escrito la velocidad máxima del dispositivo o si este puede modificarse para superar el límite anunciado. Antes de comprar, el cliente debería pedir las especificaciones del motor y la velocidad, preguntar si existe una opción para “desbloquearlo” y comprobar qué clasificación legal tendría el vehículo una vez modificado. Si esos datos no están claros, también puede ser difícil saber si está permitido circular con él por vías públicas o conseguir servicio y garantía. La organización también aconseja investigar quién puede reparar el vehículo y qué respaldo ofrece el vendedor.

Bicicletas eléctricas, patinetes y e-motos

Los vehículos eléctricos pueden diferir mucho en velocidad, potencia y controles. Las bicicletas eléctricas suelen ofrecer asistencia del motor hasta 20 o 28 millas por hora, según su clase. Las e-motos pueden superar esas velocidades y tener motores más potentes y controles similares a los de una motocicleta.

Algunas e-motos están diseñadas principalmente para uso todoterreno y podrían no ser legales en vías públicas si no cumplen los requisitos aplicables a vehículos motorizados. Estos pueden incluir registro, seguro y licencia, según las normas estatales y locales. AAA aconseja comprobar la clasificación y las reglas del lugar donde se piensa usar el vehículo.

El casco debe corresponder a la velocidad del vehículo

AAA recomienda incluir el casco adecuado al comprar una bicicleta o un patinete eléctrico. El nivel de protección debe ajustarse a la velocidad y las capacidades del dispositivo.

La guía menciona tres estándares: los cascos para bicicletas certificados por CPSC, destinados a bicicletas tradicionales y dispositivos de menor velocidad; los cascos NTA 8776, que ofrecen protección adicional para bicicletas eléctricas más rápidas; y los cascos de motocicleta que cumplen con DOT para vehículos capaces de alcanzar velocidades similares a las de una moto.

La organización también sugiere considerar otros elementos de protección y evaluar si quien recibirá el regalo puede controlar el vehículo de forma segura.

Conocer las reglas locales

Las normas dependen de dónde se conduzca el dispositivo. En Miami Beach, las reglas aprobadas por la Comisión establecen que los menores de 16 años deben usar casco; que se requieren luces blancas delanteras y rojas traseras desde el atardecer hasta el amanecer; y que el vehículo debe tener frenos funcionales y no llevar más pasajeros de los que permite su diseño. La ordenanza entrará en vigor el 22 de julio de 2027 y prevé multas de $129 por infracciones.

La ciudad también prohíbe los dispositivos motorizados, incluidas las bicicletas y los patinetes eléctricos, en espacios como Beachwalk, las aceras municipales y South Pointe Park.

En la Ciudad de Miami, una ordenanza aprobada el 22 de octubre de 2026 prohíbe conducir bicicletas eléctricas y patinetes motorizados por aceras y paseos peatonales, salvo para caminar con el dispositivo o estacionarlo. Las infracciones pueden acarrear una multa civil de $100 o una citación de tránsito.

En los parques administrados por Miami-Dade, los vehículos motorizados deben circular por las vías vehiculares designadas, excepto en las zonas habilitadas para otros usos. El reglamento contempla multas de hasta $100 por la primera infracción y $200 por las siguientes.

La revisión de las reglas locales es especialmente relevante en Broward, donde las normas pueden variar de una ciudad a otra. Fort Lauderdale sigue evaluando una propuesta para regular el uso de bicicletas eléctricas y otros dispositivos de micromovilidad en parques; la Comisión pidió revisar el texto antes de volver a considerarlo. En Pembroke Pines, se evalúa una ordenanza sobre estos vehículos.

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