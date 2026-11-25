Fila de consumidores para pagar en un mercado de la cadena Walmart.

El Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos creció un 1,1% entre julio y septiembre de 2026 respecto al segundo trimestre del año, mientras que la economía estadounidense se expandió un 4,3% a ritmo anualizado , tres y nueve décimas más, respectivamente, que en la primera estimación.

Este dato pone a la Reserva Federal en una posición cómoda para una reducción de las tasas de interés, con un impacto casi directo en las tasas hipotecarias que se encuentran por encima de 7.40% y limitan las compras de viviendas junto al resto de préstamos para la adquisición de otros bienes duraderos como los automóviles.

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El segundo dato, publicado este miércoles por la Oficina de Análisis Económico (BEA), refleja sobre todo revisiones al alza en la inversión y el gasto de los consumidores.

Entre los factores que más contribuyeron al crecimiento de la primera potencia mundial en el tercer trimestre también estuvo el gasto público.

Las empresas compran en volúmenes altos

Estas ganancias fueron contrarrestadas de forma parcial por una disminución en las exportaciones, que cayeron un 5,4% respecto al mismo período de 2025.

Las importaciones, que restan en el cálculo del PIB, aumentaron un 19,2%, según el informe, lo cual refuta la teoría de que las empresas no estaban comprando por los aranceles impuestos por el gobierno del presidente Donald J. Trump. Ocurre ahora todo lo contrario, las empresas siguen con altos volúmenes de compra.

La inversión de capital privado creció un 22,4% revisado frente al 19,4 % del primer estimado, impulsada por aumentos en el área de productos de propiedad intelectual como el software. La inversión corporativa subió un 16,1% y la de equipamiento, principalmente informático, creció un 21,8%.

Mientras, la inversión residencial cayó un 3,4%, después de haberse incrementado un 2,8% en el periodo anterior.

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La revisión del gasto privado del 4,2% reflejó un ajuste al alza en los bienes (4,7%), debido a crecimientos en las áreas de medicamentos recetados, software informático y la gasolina, compensados parcialmente por una revisión a la baja en los servicios (+3,9%), sobre todo en la atención sanitaria.

Por su parte, el gasto público aumentó un 5,7%, movido principalmente por un alza revisada del 16% en el gasto federal, que refleja incrementos del 23% del consumo no relacionado con la defensa, después de la caída del 12,7% del trimestre anterior.

En julio-septiembre, el aumento en el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) se mantuvo en un 2,1% anualizado, mientras que el dato subyacente, que excluye alimentos y energía por su volatilidad, creció un 2,5%, también al mismo nivel del primer estimado.

El PIB, junto a la inflación -incluyendo las cifras del PCE- y los datos de empleo, son indicadores clave para la Reserva Federal (Fed) en sus decisiones de política monetaria.

En su reunión de octubre, el banco central decidió dejar estables los tipos de interés entre el 3,75% al 4%.

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FUENTE: Con información de AFP.