El Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) encierra una historia llena de optimismo, basada en los hechos ocurridos en 1621 cuando colonos británicos, tras sufrir algunas penurias en Estados Unidos, tuvieron éxito en su primera cosecha.

MIAMI.- El Día de Acción de Gracias es mucho más que una tradición; es una fecha que reúne historia, fe y familia en torno a una mesa compartida. Cada año, millones de personas se congregan para celebrar las bendiciones recibidas, fortalecer los lazos familiares y expresar su gratitud por todo aquello que da sentido a sus vidas. Es la celebración familiar más importante de Estados Unidos, una ocasión en la que el país entero se moviliza para honrar el legado de los inmigrantes que contribuyeron a la fundación de la nación y para agradecer las oportunidades y bendiciones recibidas a lo largo del año.

El Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) encierra una historia llena de optimismo, basada en los hechos ocurridos en 1621 cuando colonos británicos, tras sufrir algunas penurias en Estados Unidos, tuvieron éxito en su primera cosecha.

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Y no era para menos. Aquellos colonos que se encontraban lejos de su hogar lograron sobrevivir a un duro invierno en lo que hoy es el estado de Massachusetts. Tras obtener una abundante cosecha, decidieron celebrar y agradecer compartiendo los alimentos con los pueblos indígenas que los habían ayudado, dando origen a una de las tradiciones más importantes de Estados Unidos.

Aquel encuentro de 1621 es considerado por muchos historiadores como el antecedente del primer Thanksgiving o Día de Acción de Gracias. Sin embargo, la festividad evolucionó durante más de dos siglos hasta quedar oficialmente establecida como feriado nacional en 1941, cuando el Congreso fijó su celebración para el cuarto jueves de noviembre.

Imagen referencial de una mesa servida por la celebración de Acción de Gracias. Freepik

Fechas clave en la historia de Acción de Gracias

En 1789, George Washington proclamó el primer Día de Acción de Gracias nacional , aunque su celebración no quedó establecida de manera permanente y cada estado observaba la festividad en fechas distintas.

En 1863, Abraham Lincoln declaró el último jueves de noviembre como Día Nacional de Acción de Gracias , en medio de la Guerra Civil. Desde entonces, los presidentes estadounidenses emitieron proclamaciones anuales para conmemorar la fecha.

En 1941, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que convirtió la celebración en un feriado federal, fijando definitivamente su conmemoración para el cuarto jueves de noviembre.

Acción de Gracias simboliza el espíritu de gratitud de aquellos peregrinos que decidieron compartir un banquete con los indígenas que los ayudaron a sobrevivir. Aunque el menú original sigue siendo objeto de debate histórico, el pavo se convirtió con el tiempo en el plato emblemático de esta celebración.

La primera Acción de Gracias 1621, óleo sobre lienzo de Jean Leon Gerome Ferris (1899) (Biblioteca del Congreso) Embajada de EEUU en Argentina

Su origen en Estados Unidos

Los indígenas Wampanoag, cuyo nombre significa "Pueblo de la Primera Luz", participaron junto con los colonos ingleses, conocidos como peregrinos, en la celebración de 1621 en Plymouth, Massachusetts. Durante varios días compartieron alimentos obtenidos de la cosecha y de la caza.

Los peregrinos habían llegado a América del Norte en 1620 tras cruzar el océano Atlántico en busca de libertad religiosa. Al arribar tarde para sembrar y sin reservas suficientes de alimentos, enfrentaron un invierno devastador entre 1620 y 1621, durante el cual murió aproximadamente la mitad de la colonia por enfermedades y condiciones extremas.

La primavera siguiente, los indígenas wampanoag enseñaron a los colonos a sembrar maíz y otros cultivos autóctonos, además de mostrarles técnicas de pesca y caza que resultaron fundamentales para su supervivencia.

Las tradiciones más populares

En muchas ciudades de Estados Unidos se organizan desfiles para conmemorar la fecha, siendo el más famoso el Desfile de Macy's en Nueva York, transmitido anualmente por televisión. También es tradicional reunirse para ver partidos de fútbol americano y compartir una gran cena familiar.

El menú típico de Acción de Gracias incluye pavo relleno, puré de papas, batatas, salsa de arándanos y pastel de calabaza, aunque muchas familias adaptan los platos a sus propias tradiciones culturales.

Cada año, miles de organizaciones benéficas preparan comidas especiales para personas necesitadas y distribuyen alimentos a familias de escasos recursos, reforzando el espíritu solidario que caracteriza la celebración.

¿Cómo se celebra el Día de Acción de Gracias?

EEUU es un país donde confluyen diversas nacionalidades. En Miami, la celebración es diversa y las mesas se llenan de platillos típicos de cada región combinados con los traducionales de EEUU.

Esta fecha es considerada uno de los acontecimientos familiares más importantes de Estados Unidos. Millones de personas recorren largas distancias por carretera o avión para reunirse con familiares y amigos, convirtiéndola en una de las temporadas de mayor movimiento de viajeros en el país.

La esencia de la celebración sigue siendo la misma que hace más de cuatro siglos: reunirse para compartir, agradecer y reconocer las bendiciones recibidas durante el año. Alrededor de la mesa, familias y amigos expresan su gratitud mientras disfrutan de una cena que tiene como protagonista al tradicional pavo horneado.

Aunque Acción de Gracias es una festividad emblemática de Estados Unidos, también se celebra oficialmente en Canadá, donde tiene lugar el segundo lunes de octubre. Además, cada año más inmigrantes y comunidades alrededor del mundo adoptan esta tradición como una oportunidad para reunirse, reflexionar y dar gracias a Dios por los favores y oportunidades recibidos.

FUENTE: Juli