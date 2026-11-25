La política de aranceles del presidente Donald J. Trump ha dado un vuelco al comercio mundial.

El gobierno de Donald Trump anunció el miércoles propuestas de aranceles de Estados Unidos a 14 economías, incluidas China y la Unión Europea, a las que acusa de apoyar a sus industrias mediante subvenciones que considera ilícitas.

Estos gravámenes, que podrían llegar al 20% en el caso de los productos procedentes de China, no entrarán en vigor hasta dentro de un mes, período que permitirá al público y a las empresas presentar observaciones por escrito sobre las propuestas.

Las nuevas sobretasas, que se suman a las anunciadas a finales de julio y que afectan a unos 60 países, se presentan al finalizar una investigación iniciada el pasado marzo por el representante de la Casa Blanca para el Comercio (USTR), Jamieson Greer.

La sobreproducción industrial

Las medidas propuestas afectan a China y a la UE, así como a India, Bangladés, Camboya, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, Singapur, Suiza, Taiwán, Tailandia y Vietnam. El USTR no se pronunció en este momento con respecto a México y Noruega, también investigados.

El gobierno estadounidense considera que el uso de subvenciones por parte de los países afectados provoca una sobreproducción industrial que acaba perjudicando a las empresas estadounidenses.

Según la propuesta presentada por la oficina del USTR, los aranceles aplicados no deben superar el nivel de los acuerdos comerciales firmados con algunos socios, lo que al final solo supone un leve aumento adicional respecto a las sobretasas en vigor desde finales de julio.

Así, los aranceles sobre los productos europeos o japoneses pasan en total del 10% actual al 15%, una vez que entren en vigor los nuevos derechos de aduana.

Nuevos gravámenes a Brasil

En otro anuncio, la Oficina del USTR también propuso aranceles adicionales a productos de Brasil, incluidos aviones, por la supuesta falta de medidas de Brasilia para abordar las preocupaciones comerciales de Washington.

La propuesta de aranceles adicionales a Brasil llega apenas un mes después de la reelección del cuestionado socialista Luis Inácio Lula da Silva, y de que su rival Flavio Bolsonaro, apoyado por Trump, se marchara a Estados Unidos inmediatamente evitando la misma persecución política que sufrió su padre Jair Bolsonaro por el mismo gobierno de Lula da Silva.

La sobretasa del 10% destinada a luchar contra el trabajo forzoso ya es objeto de un recurso judicial, tras una demanda presentada ya a finales de julio por 25 estados estadounidenses, casi todos gobernados por los demócratas, como es de suponer.

Estos aranceles sustituyeron a los que se habían aplicado de manera temporal en febrero pasado, tras la anulación por la Corte Suprema de parte de los derechos de aduana impuestos por el presidente estadounidense a su regreso a la Casa Blanca.

La ley federal de 1974

Con las nuesvas tasas, la administración Trump espera restablecer los aranceles anunciados para 2025.

La Casa Blanca confía en que la justicia estadounidense confirme estos aranceles, mientras que el USTR ha optado esta vez por basarse en una ley federal de 1974 ya utilizada para ciertos gravámenes impuestos a sectores de actividad específicos y que no fueron cuestionados por la Corte Suprema.

En el pasado, los tribunales han autorizado en términos generales los aranceles aplicados en el marco de esta ley, que exige la apertura previa de una investigación por parte del USTR con el fin de determinar si los hechos reprochados generan efectivamente una ventaja competitiva ilícita frente a las empresas estadounidenses.

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FUENTE: Con información de AFP y EFE.