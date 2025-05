Condenan a hijo de senador puertorriqueño a 17 años de cárcel por narcotráfico y homicidio

Al admitir ser cómplice, Gregorio Matías Gutiérrez enfrentaría una condena estatutaria de no más de 20 años de cárcel, una multa que no excediera los 250.000 dólares y cinco años de libertad supervisada (Foto referencial)

Antes de escuchar su sentencia, Gregorio Matías Gutiérrez, de 30 años, pidió disculpas a su familia por las andanzas callejeras. Señaló: "Quiero pedirle perdón a mi familia por este mal rato que están pasando y a mis hijos que están ahí".

Asimismo, dijo: "Quiero pedirles perdón a mis hijos por no poder estar con ellos en este momento y que lo siento; y a mis abuelos, por no seguir los valores que ellos me inculcaron, y les pido que me den la oportunidad de compartir los años que me quedan de vida y poder demostrarles a ellos y a todo el mundo que he cambiado sinceramente".

Su padre, el legislador Gregorio Matías, se ausentó de la audiencia, aunque no sus abuelos y padres del senador, así como otros familiares.

Al admitir ser cómplice, Matías Gutiérrez enfrentaría una condena estatutaria de no más de 20 años de cárcel, una multa que no excediera los 250.000 dólares y cinco años de libertad supervisada.

Además, el hijo del portavoz de la mayoría en el Senado puertorriqueño admitió haber trabajado como dueño del punto de venta de drogas del bloque C del barrio residencial Manuel A. Pérez, en San Juan. Con esto, traficaba entre 50 y 150 kilogramos de cocaína.

Acuerdo con la Fiscalía

Matías Gutiérrez hizo un alegato de culpabilidad tras alcanzar llegar a un acuerdo con la Fiscalía federal, que incluyó la radicación de un nuevo cargo criminal por conspirar, junto con otras personas, para manipular las armas de fuego empleadas en un crimen de narcotráfico que culminó con la muerte del agente.

Por este asesinato, hubo otros acusados en 2023: Orlando Carmona Serrano, Víctor Rafael Molina Santos, Marlon Laguna Santos y Joseph Manuel Molina Santos.

FUENTE: Con información de EFE