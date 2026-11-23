El congresista demócrata por California Jimmy Gómez anunció este lunes que renunciará a su escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos después de que el Comité de Ética hiciera público un informe en el que asegura haber encontrado "pruebas sustanciales" de conducta sexual inapropiada .

Las abogadas de la mujer declararon a CNN que el informe del Comité "confirma que el congresista Gómez acosó y agredió sexualmente" a su representada "mientras trabajaba como asistente en el Capitolio".

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"El representante Gómez abusó del poder que le otorgaron los votantes al agredir a esta joven, destruyendo de hecho sus sueños de una carrera en el servicio público", declararon las abogadas Lisa J. Banks y Sarah E. a la cadena estadounidense, que aseguran que incluye insinuaciones sexuales no deseadas y contacto sexual con una empleada de la Cámara Baja.

Aunque Gómez tenía previsto dejar el cargo el 3 de enero, cuando termina la legislatura, ya que perdió la reelección en las elecciones de medio mandato, renunciará el próximo 1ro de diciembre para permitir que su "equipo cierre los asuntos y atienda las necesidades importantes de los ciudadanos".

El congresista afirmó que, pese a tener "desacuerdos" con las conclusiones del informe, no vio "otra alternativa que renunciar".

"Reconozco la gravedad del informe del Comité de Ética y, como ya he declarado anteriormente, asumo toda la responsabilidad por los errores personales que cometí fuera de mi matrimonio", aseguró en un comunicado.

El Comité de Ética de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha llevado a cabo 20 investigaciones por denuncias de conducta sexual inapropiada de miembros de la institución desde 2017, según informaron el pasado mes de abril.

FUENTE: Con información de EFE.