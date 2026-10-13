EEUU retira a su encargado de negocios en Managua tras el veto a su embajadora nominada

El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua, Elias Baumann

WASHINGTON — El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes que ha llamado a consultas en Washington al encargado de negocios de su embajada en Nicaragua, Elias Baumann, después de que el régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo denegara las credenciales a Natasha Franceschi como embajadora estadounidense en el país centroamericano.

En un comunicado, el Departamento de Estado expresó que la decisión, que atribuye a Ortega y a su esposa, la cogobernante Rosario Murillo, demuestra su "total falta de voluntad para entablar un diálogo diplomático productivo".

La medida fue tomada por instrucción del secretario de Estado, Marco Rubio, tras el rechazo a Franceschi, "una diplomática de carrera de alto nivel y sumamente cualificada", cuya denegación "pone de manifiesto la hipocresía de su retórica de respeto mutuo y su afán por montar un espectáculo político a costa del pueblo nicaragüense", indicó la nota.

El Senado estadounidense ratificó el pasado 30 de septiembre a Franceschi como nueva embajadora en Nicaragua, donde Estados Unidos no cuenta con embajador desde 2023.

Elecciones libres

La negativa del régimen nicaragüense contra Franceschi fue revelada por el subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau, durante una reunión extraordinaria de cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrada en Washington, el pasado 2 de octubre.

Esta organización aprobó entonces una resolución que exige a Nicaragua la celebración de elecciones y la liberación incondicional de presos políticos, después de que el dictador sandinista anunciara que no habría más comicios en el país.

El texto, aprobado por unanimidad, también instaba a recuperar la separación de poderes, divulgar el paradero de los desaparecidos y devolver la nacionalidad a las personas que fueron despojadas de ella, pero no incluía la imposición de sanciones concretas para el régimen de Ortega y Murillo con casi dos décadas en el poder durante la segunda dictadura sandinista. La primera (1979-1990) estuvo en el poder durante 11 años.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, manifestó que es "urgente" que la nación recupere el orden constitucional y pidió a los Estados miembros que actúen mediante herramientas como sanciones económicas que no afecten a la población, así como restricciones financieras y de viaje para ciertas autoridades.

FUENTE: Con información de EFE