Díaz-Balart lanza dura advertencia sobre el Partido Demócrata: "Se ha convertido en el Partido Comunista"

MIAMI — El congresista republicano Mario Díaz-Balart advirtió que, de ganar los demócratas tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, este martes en las elecciones legislativas, en EEUU podría ocurrir lo mismo que en Europa, donde una ola de protesta violenta sacude a varios países. Y a la vez, la transición en Venezuela que, a su juicio, ya comenzó, se truncaría.

El legislador advirtió que una victoria demócrata en el Congreso podría llevar a EEUU a vivir escenarios de violencia como en Europa protagonizados por la izquierda y el islamismo

Díaz-Balart fue entrevistado en el canal de streaming EVTV en el programa que conduce Edward Rodríguez.

Al ser consultado sobre qué pasaría en EEUU si ganan las legislativas los demócratas, señaló que “primero, hay que ver lo que está ocurriendo en Europa hoy en día. Es una combinación de la extrema izquierda y los islamistas. Están quemando en Europa; están quemando parte de Francia, Italia, etcétera. ¿Y esos quiénes son? Esos son la extrema izquierda en combinación con islamistas, o sea, los comunistas, los socialistas, los progresistas y los islamistas, que desafortunadamente han tomado mucho de la política en Europa”.

Afirmó que en EEUU eso estaba ocurriendo hace dos años en lugares como Portland, Michigan y otros sitios “donde estaban quemando las ciudades. Estaban atacando las fuerzas de seguridad. ¿Y quiénes eran? Eran la misma gente, los mismos intereses y eran los de extrema izquierda con los islamistas”.

Alerto que: “Nos podemos convertir, incluyendo Florida, en el próximo Minnesota, Minneapolis, Portland o nos podemos convertir en la próxima Francia u otros países. Pudimos revertir un porcentaje del daño. Pero si pensamos, en Estados Unidos no puede ocurrir, solamente que hablen con los venezolanos. Ahora, pasa donde las personas piensan; no puede pasar. Y en Estados Unidos puede pasar”.

Aseguró que ya una mayoría del Partido Demócrata ya no es liberal. Y piensa que actuarían como Hugo Chávez, que hizo lo que había dicho que no haría cuando fuera presidente en Venezuela.

“En el caso de ahora, estos que han tomado el Partido Demócrata, desafortunadamente, dicen públicamente y por escrito, que es lo que quieren hacer: cambiar la Corte Suprema, lo que hizo Chávez. O sea, destruir la Corte Suprema para que no pueda ser obstáculo para todas las otras cosas que quieren hacer; eliminar la Constitución de EEUU, que ha sido la protección de los derechos de los norteamericanos y ejemplo mundial”.

Añadió que también quieren tomar posesión de la economía, los pequeños empleos y negocios y, además, eliminar la presidencia de EEUU, la posición de presidente, el Senado.

Diaz- Balart compara a demócratas con Chávez

Díaz- Balart comparó al gobernador de Nueva York, Zohran Mandani con Chávez y aseguró que hay otros demócratas por el estilo, entre ellos a la candidata a senadora por Florida, de quien no mencionó su nombre, pero aseveró que quiere transformar a Florida y a EEUU “para hacerlos una California, que es la Venezuela de Estados Unidos”.

Desde su óptica, a ese grupo de demócratas lo apoyan los comunistas. “El Partido Demócrata desafortunadamente se ha convertido en el Partido Comunista de los Estados Unidos”.

Demócratas truncarían transición en Venezuela

Ante la pregunta: ¿Qué pasaría en Venezuela si ganan los demócratas? Destacó que chocaría con el plan de las tres fases que se desarrolla en el país suramericano, tras la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero.

Afirmó que mientras con la administración Trump y las acciones del secretario de Estado, Marco Rubio, le tienen los días contados a Delcy Rodríguez, presidenta encargadas y los demócratas le devolverían los fondos que están en una cuenta del Departamento del Tesoro, para que el régimen chavista no se los pueda robar. Y, además, todo el control.

“Si los comunistas tomasen control del Congreso de Estados Unidos y entonces sabemos, lo han anunciado: Quieren parar todo lo que ha hecho esta administración en el frente de la libertad y la lucha contra el narcotráfico”.

Manifestó que, en la nación andina, la transición, con su luz y sombras, sigue avanzando y que igualmente Cuba y Nicaragua serán libres.

Admitió que la inflación y la gasolina subió en EEUU, pero en descargo indicó que fue con los demócratas que el costo de la vida se elevó en el gobierno de Joe Biden y ahora, con Trump se logró reducir a menos de la mitad.

Aseguró que los habitantes de California se están mudando a estados gobernados por republicanos.

De María Corina Machado señaló que es “una leona”, luchadora incansable por la libertad de Venezuela y ligó el futuro del país suramericano al de ella.

Se le pasó la mano

Su preocupación radica en que le “aten las manos” a Rubio en su plan con Venezuela, y recordó que en su despacho en Washington tiene la Gaceta Oficial de Venezuela, firmada por Maduro, en la que salió publicado que tenía prohibido el ingreso a ese país.

Aseguró que Maduro y Diosdado Cabello habían mandado a asesinar al ahora secretario del Departamento de Estado cuando era senador. “Tuvo que tener protección las 24 horas del día al igual que su familia. Eso salió publicado”.

“Si hubiera estado Biden en la Casa Blanca o si hubiera estado Kamala Harris en la Casa Blanca, no estaríamos hablando de si las elecciones son en el año 2028 o en 2027 en Venezuela”.

También reconoció que al presidente Trump se le ha ido la mano con los inmigrantes y no descarta que para los venezolanos haya algún tipo de protección.

“La ley no ha cambiado. Es una decisión de una sola persona, del presidente. Pero yo sigo hablando con él. Los únicos que tenemos la oportunidad de hacer que él cambie de opinión somos los que tenemos acceso hoy. Los que podemos hablar con él”.

Afirmó que seguirá trabajando en ese sentido, pero sin olvidar que la meta primordial es la libertad de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

FUENTE: Con información de EVTV