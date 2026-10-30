viernes 30  de  octubre 2026
Elecciones

Voto anticipado en EEUU rompe récord con casi 48 millones de electores

El Election Lab de la Universidad de Florida había registrado 47.922.669 votos anticipados en todo el país hacia el mediodía

Residentes hacen fila para votar en el periodo de&nbsp; votación anticipada en Stamford, Connecticut.

Residentes hacen fila para votar en el periodo de  votación anticipada en Stamford, Connecticut.

AFP / ARCHIVO
Por Julián Varela

MIAMI — Cerca de 48 millones de estadounidenses ya habían votado este viernes de manera anticipada para los comicios del 3 de noviembre, un nuevo récord para unas elecciones legislativas de medio mandato, según cifras oficiales.

El alza era apreciable en los estados clave en disputa, y los demócratas registrados subían respecto a los republicanos.

Lee además
Fotografía que muestra un cartel con un mensaje en el que se lee la palabra libertad en la fachada de la embajada de Estados Unidos, este miércoles en La Habana, Cuba. 
CUBA

EEUU exhibe cartel "Freedom 250" en La Habana en medio de la votación contra el embargo en la ONU
Imagen referencial.
ELECCIONES 2026

Reñida votación anticipada en Florida enciende las alarmas entre republicanos y demócratas

El Election Lab de la Universidad de Florida había registrado 47.922.669 votos anticipados en todo el país hacia el mediodía, superando el récord previo de unas elecciones de mitad de mandato de 45,9 millones emitidos antes del día de las elecciones en 2022.

El aumento es especialmente marcado en los estados con contiendas muy reñidas para el Senado (35 escaños en juego), que podrían determinar el control de la cámara durante los dos últimos años de la presidencia de Donald Trump.

En Texas, más de seis millones de personas habían votado de forma anticipada hasta el miércoles, según cifras oficiales, con una participación presencial aproximadamente un 50% superior a los registros de 2022.

La junta electoral de Carolina del Norte informó de que el voto anticipado había aumentado casi un 37% respecto al mismo punto de hace cuatro años, mientras que Carolina del Sur superó el total de votos anticipados de todo 2022 el lunes, con cinco días de votación anticipada aún por delante.

En los estados que registran la afiliación partidista de los votantes, los demócratas inscritos representan una proporción sustancialmente mayor de los votos anticipados que los republicanos.

Las cifras del Election Lab mostraron que los demócratas constituían alrededor del 44% de los votantes anticipados en esos estados, frente al 31% de los republicanos y el 25% de los votantes no afiliados o de partidos minoritarios.

Millones votarán el martes

Michael McDonald, politólogo de la Universidad de Florida que supervisa el Election Lab, destacó un aumento de la participación entre votantes negros e hispanos en los estados que informan de datos raciales y étnicos, especialmente en comunidades de mayoría hispana a lo largo de la frontera entre Texas y México.

Pero los expertos advierten contra interpretar estas cifras como una predicción del resultado electoral.

La afiliación partidista de un votante no revela qué candidatos apoyó, y se espera que decenas de millones más de estadounidenses emitan su voto el martes.

En elecciones recientes, los republicanos han tendido a acudir a votar en mayor número el día de las elecciones, lo que podría reducir o invertir la ventaja inicial de los demócratas.

Además, una participación anticipada más elevada no se traduce necesariamente en una participación total más alta, ya que algunos votantes pueden limitarse a emitir su voto antes que en elecciones anteriores.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

EEUU refuerza seguridad de Trump, blinda con sistemas de defensa aérea su residencia en Mar-a-Lago

Voto anticipado hispano se dispara más del 80% en EEUU, según plataforma digital

Cumbre anticomunista en Miami: educación y llamado al voto conservador

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El expresidente demócrata Barack Hussein Obama hace campaña junto al candidato demócrata al Senado por Michigan, el musulmán Abdul El-Sayed (izquierda).  
Análisis

Mientras EEUU duerme, el islamismo lo destruye desde dentro

Migrantes caminan por la carretera como parte de una caravana que busca llegar a la capital mexicana, en Tapachula, estado de Chiapas, México, con destino a EEUU. 
MIGRACIÓN

Trump impone sanciones a más de 15 personas vinculadas a organización de caravanas migrantes hacia EEUU

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, el 12 de agosto de 2026
SEGURIDAD

Presidente de Colombia ordena militarizar ciudad fronteriza con Venezuela tras ola de violencia

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, conduce durante una sesión de práctica del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 en el Circuito de la ciudad de Bakú, el 19 de septiembre de 2025. 
MOTORES

Franco Colapinto reconoce que la Formula 1 ha unido a los latinos: "Es algo que no ves en otro deporte"

Centro de votación habilitado en la Biblioteca Kendale Lakes, en 15205 SW 88th Street.
ELECCIONES 2026

Miami-Dade entra en la recta final del voto anticipado: dónde están los 28 centros y hasta cuándo abren

Te puede interesar

Aviones de combate militares estadounidenses se encuentran en la plataforma del aeropuerto José Aponte de la Torre —anteriormente Estación Naval Roosevelt Roads—, en Ceiba, Puerto Rico, el 3 de enero de 2026.
DECLARACIONES

Base de Puerto Rico serviría de apoyo para acción de EEUU en Cuba, según medio puertorriqueño

Por ANDREINA PÉREZ
James Uthmeier, fiscal general de Florida, demanda a TP-Link.
OPERATIVOS

Casi 300 arrestados en Florida por abuso sexual de menores y trata de personas

Imagen de una de las refinerías de Exxon Mobile en Texas, EEUU.
RESULTADOS

Gigantes petroleras de EEUU aumentan sus ganancias por la guerra en Irán

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
DIPLOMACIA

Rubio recibe en Atlanta a los ministros de exteriores del G20

Centro de votación habilitado en la Biblioteca Kendale Lakes, en 15205 SW 88th Street.
ELECCIONES 2026

Miami-Dade entra en la recta final del voto anticipado: dónde están los 28 centros y hasta cuándo abren