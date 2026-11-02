lunes 2  de  noviembre 2026
Elecciones

EEUU acusa a 63 extranjeros de delitos electorales, incluidos decenas de latinoamericanos

Las acusaciones incluyen la declaración falsa de una ciudadanía estadounidense para registrarse o votar y la presentación fraudulenta de una solicitud de registro de votante

Ciudadanos estadounidenses hacen fila para depositar su voto y elegir a las nuevas autoridades.

Ciudadanos estadounidenses hacen fila para depositar su voto y elegir a las nuevas autoridades.

AFP
Por Julián Varela

Las acusaciones incluyen la declaración falsa de una ciudadanía estadounidense para registrarse o votar y la presentación fraudulenta de una solicitud de registro de votante en otro estado.

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"El anuncio de hoy representa el mayor incremento en las detenciones por fraude electoral desde que el presidente (Donald) Trump regresó al cargo", indicó en un comunicado el fiscal general Todd Blanche.

Entre las personas acusadas se encuentra la colombiana Patricia Elena Valencia Cardona, de 56 años y residente permanente legal, que enfrenta un cargo por afirmar falsamente poseer la ciudadanía estadounidense con el fin de votar, y un cargo por votar siendo extranjera.

Cardona se registró para votar en Carolina del Norte en 2024 y ejerció su voto en las elecciones generales de ese mismo año.

En ese mismo estado, Yamila Avalos, de nacionalidad argentina y residente permanente legal, que enfrenta una denuncia formal por votar siendo extranjera.

Asimismo, Juan Florencio Ramos, de nacionalidad cubana y residente permanente legal, ha sido imputado formalmente por un cargo por realizar, a sabiendas, una declaración o afirmación falsa de poseer la ciudadanía estadounidense para poder votar, y por un cargo por votar siendo extranjero, detalló el escrito.

Los mexicanos y residentes permanentes Diego Benavides Rodríguez, de 29 años; José Vázquez-Mendoza, de 51, y Karen Hinojosa-Martínez, de 37 años, fueron acusados, por su parte, de delitos electorales en el estado de Texas.

Mariela Elizabeth Avila Ortiz, de 33 años y de nacionalidad hondureña, también residente permanente legal, fue acusada en Tennessee de presuntamente votar en las elecciones de 2024, que incluían, entre otras, la elección de candidatos a la presidencia, vicepresidencia, el Senado o la Cámara de Representantes.

Más implicados en el fraude electoral

La acusación también incluye a extranjeros de Canadá, Europa, Asia y África.

El Gobierno del presidente Donald Trump ha arreciado las acusaciones contra extranjeros que supuestamente votan de forma fraudulenta. En las últimas nueve semanas, EEUU ha imputado a 195 extranjeros en 25 estados por delitos relacionados con la votación y el registro electoral ilegales.

En el segundo mandato del republicano, el DOJ ha presentado cargos contra 239 personas por delitos relacionados con el fraude electoral.

El Ejecutivo mantuvo un pulso legal con el estado de California para apartar más de 20.000 papeletas electorales enviadas por correo que, según el DOJ, fueron enviadas por correo por personas que no están autorizadas a votar por no ser ciudadanos estadounidenses. No obstante, perdió su batalla ante al menos cuatro tribunales, incluido el Supremo.

Analistas han subestimado el fraude, asegurando que el fraude electoral de no ciudadanos en EEUU es casi nulo cuando se compara con el padrón electoral. Una investigación del grupo conservador Heritage Foundation identificó 23 casos de votación de no ciudadanos entre 2003 y 2022.

Por su parte, el Brennan Center for Justice estimó que el 0,0001 % de los 23,5 millones de votos emitidos en 42 jurisdicciones encuestadas en las elecciones de 2016 fueron presuntamente votos de no ciudadanos. Solo 2 de esas jurisdicciones reportaron posibles casos.

FUENTE: Con información de EFE

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