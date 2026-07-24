viernes 24  de  julio 2026
VENEZUELA

Congresistas de EEUU se reúnen con Delcy Rodríguez en Caracas para "evaluar agenda bilateral"

Los legisladores se reunirán con autoridades para revisar los esquemas de cooperación bilateral en el combate al "crimen transnacional y seguridad fronteriza"

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibe a cuatro congresistas estadounidenses Brian Mast, Randy Fine, Kat Cammack y Jonathan Jackson.

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibe a cuatro congresistas estadounidenses Brian Mast, Randy Fine, Kat Cammack y Jonathan Jackson.

Prensa oficialista Venezuela
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS — Una delegación del Congreso de Estados Unidos viajó a Caracas y se reunió este viernes con la gobernante encargada Delcy Rodríguez, para evaluar la agenda bilateral, así como temas de defensa y seguridad fronteriza.

El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) transmitió imágenes del encuentro entre Rodríguez y los congresistas de la Cámara de Representantes Brian Mast, Randy Fine, Kat Cammack y Jonathan Jackson.

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Esta es la primera visita oficial de miembros de la Cámara de Representantes estadounidenses a Venezuela, tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas en marzo pasado, luego de que el 3 de enero fueran capturados el depuesto dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en medio de un operativo militar en Caracas y otras regiones cercanas.

Los congresistas se reunirán con autoridades del Ministerio de Defensa y la Superintendencia Nacional Antidrogas (Sunad) para revisar los esquemas de cooperación en materia bilateral en combate al "crimen transnacional y seguridad fronteriza".

En el encuentro también participaron el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett; el canciller del país suramericano, Félix Plasencia, y el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.

En marzo pasado, Rodríguez recibió a representantes del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, como parte del "diálogo de paz" entre ambos países, según informó entonces el oficialista canal VTV.

El equipo de prensa de Rodríguez dijo entonces en una nota que la delegación estadounidense hizo esta visita "técnica y política" a Caracas para dar continuidad a "la hoja de ruta establecida" entre ambos países y que prioriza "la comunicación directa para gestionar divergencias históricas y fortalecer la cooperación energética ante los desafíos globales".

Desde que Delcy Rodríguez asumió el Ejecutivo, se inició un proceso de acercamiento entre ambos países, y la interina ha recibido en Caracas a varios altos funcionarios estadounidenses, incluyendo a los secretarios de Energía y del Interior, Chris Wright y Doug Burgum, respectivamente.

Trump afirma hay avances en Venezuela

Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que Venezuela todavía no está "preparada" para celebrar elecciones, pero aseguró que ha habido "avances" al respecto.

"En cuanto a las elecciones en Venezuela, todavía no están preparados para eso. Pero ha habido muchos avances", respondió el mandatario a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, y un grupo de opositores, encabezado por la exdiputada Dinorah Figuera, anunciaron la semana pasada que iniciarán conversaciones a partir del 1 de agosto para promover la democracia en el país, conversaciones apoyadas por Washington.

FUENTE: Con información de EFE

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