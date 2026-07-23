jueves 23  de  julio 2026
Economía

Trump afirma que el secretario de Energía "está dirigiendo Venezuela" y realiza "un gran trabajo"

Chris Wright ha asumido un rol clave en la estrategia energética de Trump hacia Venezuela, al negociar con petroleras y supervisar comercialización del crudo

El presidente Donald Trump conversa con periodistas en el Despacho Oval en la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump conversa con periodistas en el Despacho Oval en la Casa Blanca.

AFP
Las plataformas petroleras se muestran sobre el lago de Maracaibo, en Maracaibo, Venezuela.&nbsp;

Las plataformas petroleras se muestran sobre el lago de Maracaibo, en Maracaibo, Venezuela. 

Federico PARRA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que el secretario de Energía, Chris Wright, "está dirigiendo Venezuela".

Durante un acto celebrado en la sede de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Trump agregó que Wright lo está haciendo "mejor que nadie nunca antes. Creo que podemos decir que Chris Wright está haciendo un gran trabajo. ¡Gracias!"

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Cuando el mandatario republicano fue cuestionado sobre los resultados de su intervención en Venezuela, donde fue capturado el exdictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, respondió: "Nosotros también estamos ganando mucho. Y creo que tenemos derecho a ello. Fue una guerra de un solo día".

El secretario de Energía viajó a Venezuela el 11 de febrero, donde se reunió con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y visitó instalaciones petroleras. Su visita se produjo tras la flexibilización de las sanciones al sector energético venezolano impulsada por la Administración Trump.

También tuvo como objetivo impulsar la apertura y reconstrucción de la industria petrolera venezolana, evaluar sobre el terreno los yacimientos y avanzar en el acuerdo energético entre el gobierno de Estados Unidos y las nuevas autoridades venezolanas.

El 13 de febrero, el Departamento del Tesoro aprobó las licencias generales 49 y 50, que permitieron a empresas como Chevron, BP, Eni, Shell y Repsol reanudar operaciones en Venezuela y abrieron la puerta a nuevas inversiones en el sector petrolero y gasístico bajo autorización estadounidense.

Estrategia clave

Chris Wright ha asumido un papel clave en la ejecución de la estrategia energética de Washington hacia Venezuela, al negociar con las petroleras y supervisar el esquema de comercialización del crudo venezolano.

La Administración Trump busca que la recuperación del sector atraiga hasta 100.000 millones de dólares en inversiones y priorice a empresas estadounidenses, mientras mantiene bajo su control los ingresos derivados de las ventas de petróleo.

Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, tras la captura de Maduro, han estado marcadas por una estrategia expuesta por el secretario de Estado, Marco Rubio, ante el Congreso y centrada en la contención institucional, la "cuarentena petrolera", las reformas económicas y la construcción de un supuesto nuevo marco democrático.

A estos cambios políticos se suma el desafío de la reconstrucción tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio. El Banco Mundial estimó este jueves en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos causados por los seísmos y advirtió que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica del país durante la próxima década.

FUENTE: Con información de EFE

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