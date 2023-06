Serían acertadas las cartas de DeSantis en política migratoria

MIAMI — El gobernador Ron DeSantis no daba palos de ciego al respaldar y ratificar el proyecto de HB 1718, que busca “combatir los efectos peligrosos de la inmigración ilegal”, máxime cuando sabía que presentaría su candidatura a la nominación republicana a la presidencia de EEUU .

“Todas estas políticas controvertidas, en muchas ocasiones injustas, como la inmigración, la censura de los libros, arremeter contra los LGBTQ+ lo ha hecho DeSantis poniendo su vista en la campaña presidencial”, afirmó Tirador.

No por gusto una encuesta de Gallup del pasado mes de abril de 2023, para determinar los 10 primeros temas más importantes para los estadounidenses entre ellos se encontraba la inmigración. Según Gallup el pobre liderazgo del gobierno ocupa el primer lugar con 18%, la economía 14%, el alto costo de la vida/inflación 9%, la inmigración 8%, mientras que las armas/control de armas el 7%. Es decir, cuando DeSantis hace suyo este tema, sabe que existe una preocupación de los estadounidenses sobre la inmigración.

Incluso, la propia encuestadora Gallup había indicado en febrero de 2023 que el grado de satisfacción de los estadounidenses con el nivel de inmigrantes que llega a los EEUU cayó 6 puntos porcentuales en el último año, del 34% en 2022 al 28% en la actualidad. “La lectura más baja en una década”, estableció la encuestadora.

Parecerse a Trump

Por ello cuando DeSantis firmó la ley 1718 sostuvo que “buscaba enfrentar los efectos peligrosos de la inmigración ilegal causada por las políticas fronterizas imprudentes del gobierno federal”. Uno de los puntos polémicos de la nueva norma de Florida es que obliga a las empresas de más de 25 trabajadores a revisar en E-Verify para determinar si el empleado que está contratando está autorizado a trabajar legalmente en los EEUU. Además, impone sanciones para aquellos que empleen extranjeros ilegales.

“La idea de ir en contra de los migrantes hispanos no es nueva, comenzó con [el expresidente] Donald Trump. Desde el punto de vista político, tenemos que entender que la arena política estadounidense sigue siendo como un pastel dividido al medio. Esa realidad no ha cambiado nada. Lo único que cambia son los personajes, pero no las políticas”. Los republicanos deben convencer a la mayoría de los votantes de su espectro político.

Según Tirador, Ron DeSantis y el resto de los republicanos, que se postulan en estas elecciones primarias, están prendiendo una velita para que Trump tenga tantos problemas legales que no pueda completar su contienda de las primarias. Si esto llegara a suceder, DeSantis se convertiría en el nuevo Donald Trump.

“Quienes vivimos dentro de la burbuja de la política tendemos a complejizar las cosas. Sin embargo, para el votante promedio todo es más simple, en estas primarias están Trump y DeSantis, al resto no los conozco bien. Trump debe encarar problemas legales, DeSantis no. El gobernador tiene una esposa muy bonita, y niños pequeños, es un pino nuevo del partido. Al final del día, sigue las mismas políticas de Trump. Por lo tanto, votar por DeSantis no es una decisión difícil para ellos”.

Sin embargo, la experta considera que DeSantis no se siente seguro de poder ganar las primarias republicanas contra Trump. Por ello, la legislatura de Florida aprobó hacer una excepción a la ley del estado que le permite aspirar a la presidencia sin tener que renunciar al asiento de gobernador. “En caso de que pierda las primarias, sigue siendo el gobernador de Florida”.

Consecuencias de una postura antinmigrante

En EEUU hay más de 11 millones de inmigrantes indocumentados, seis millones de los cuales trabajan, sobre todo en empleos que los estadounidenses prefieren no desempeñar. Estos números indican que la ley de Florida no es extrapolable al resto de la nación, donde más de 1 millón de inmigrantes ilegales trabajan en la construcción y otro millón en hoteles y restaurantes.

“EEUU siempre ha sido un país de inmigrantes. No necesariamente hispanos, hubo italianos, irlandeses, estuvo también la fuerza obligada de la esclavitud, quienes hacían el tipo de trabajo que ahora hacen los inmigrantes hispanos”.

“Cuando no tienes personas que hagan la labor, por debajo del precio que cobraría un ciudadano norteamericano, todo se va a pique. En Florida los sitios de construcción están vacíos, los hoteles están teniendo muchos problemas. ¿Quién va a lavar los platos, a hacer las habitaciones en los hoteles? ¿Quién realizará el trabajo duro y difícil que asumen los inmigrantes? Esta ley tendrá un efecto dominó, vaticinó la experta. “Lo que ha hecho DeSantis es fusilar la economía de Florida”, considera Tirador.

El propósito de DeSantis

Según la estratega, al gobernador no le importa su legado en Florida. Los efectos de la ley no serán visibles hasta dentro de dos o tres años. Entonces, ya DeSantis no estará, vendrá otro gobernador a quien le echarán las culpas.

“En esta última legislatura, DeSantis tenía un propósito que cumplir: Usar el asiento de gobernador para demostrar al resto de los republicanos de la nación, que él puede tener más mano dura que Donald Trump”.

En todos lados se cuecen habas

Ninguno de los dos partidos está buscando una reforma migratoria que solucionaría el problema con los inmigrantes. “Los demócratas saben bien que no tendrán el apoyo que hace unos años existía en un sector moderado del partido republicano. Desde el 2016, los moderados del partido republicano han tenido que unirse a los radicales si quieren ganar una primaria. Mientras el partido republicano no encuentre la fórmula de ganar las elecciones sin el apoyo de esa derecha radical, no habrá una conversación bipartidista sobre una reforma migratoria, sin la cual no puede haber un arreglo para la frontera.

A ninguno de los dos partidos le conviene realmente solucionar el problema de la inmigración. Es un tema al que ambos [partidos] le sacan provecho en sus campañas electorales. Por otra parte, los votantes demócratas tampoco están en favor de una política de las fronteras abiertas, reconoció Tirador. “El tema aquí es que DeSantis ha lidiado con el problema de una manera muy inhumana. Eso de enviar un avión lleno de inmigrantes a otro estado, es un show, es un circo. Es utilizar seres humanos para su aspiración a la presidencia.

A la pregunta de si la postura de mano dura con la inmigración le pueda pasar algún tipo de factura a DeSantis de cara a las generales, la estratega respondió:

“Yo creo que le hubiese pasado factura si hubiera elecciones en la Florida. Pero ya su reelección pasó. Por eso esperó su reelección para poder cometer toda esa atrocidad. Pero al final del día, tenemos que verlo a través de los ojos de los republicanos. DeSantis y Trump son lo mismo, solo que DeSantis no tiene asuntos legales que enfrentar. Así de simple es la política, tanto para el votante republicano como para el demócrata.

