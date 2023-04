Critican a Biden por apoyar cuestionable plan de la ONU

De hecho, el informe pide la despenalización del sexo con menores alegando derechos y la capacidad de las personas menores de 18 años para tomar decisiones sobre la participación en conductas sexuales consentidas y su derecho a ser escuchadas en los asuntos que les conciernen.

Para el senador Marco Rubio, las organizaciones intergubernamentales están adoptando políticas de extrema izquierda que exponen a las futuras generaciones a la "hipersexualización". La ONU patrocinó un informe que afirmaba que los menores de edad pueden dar su consentimiento para tener relaciones sexuales con adultos, a pesar de las prohibiciones y normas legales generalizadas contra semejantes hechos que pervierte el desarrollo de los menores de edad.

Según el informe copatrocinado por la ONU, criminalizar el sexo con menores constituye un "ataque" a los derechos humanos.

El informe fue redactado por el Comité Internacional de Juristas (CIJ), ONUSIDA y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), con el aparente propósito de orientar "la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos al derecho penal".

De acuerdo con el informe de la ONU, la conducta sexual consentida no puede ser penalizada en ninguna circunstancia. Incluso menciona que el consentimiento no puede estar vinculado al sexo, género o a la edad para contraer matrimonio. “Con respecto a la aplicación del derecho penal, cualquier edad mínima prescrita para el consentimiento sexual debe aplicarse de manera no discriminatoria”.

El informe se refiere a sexo con menores de 18 años, pero no precisa si eso incluiría a infantes. Además, no pide la despenalización de la pedofilia, que consiste en la atracción que una persona adulta siente hacia niños o adolescentes.

“Nos oponemos firmemente a cualquier esfuerzo extranjero que busque socavar el principio legal bien establecido que los niños no poseen la madurez emocional o mental requerida para consentir a relaciones sexuales. Por lo tanto, solicitamos su oposición inmediata a estos esfuerzos y que rescinda cualquier dinero de los contribuyentes estadounidenses que pueda haber contribuido a que las Naciones Unidas elaborara este informe”.

La carta des firmada por los senadores Marco Rubio, Steve Daines, Mike Braun, Rick Scott, John Kennedy, Mike Lee y Ted Budd.

