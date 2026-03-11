miércoles 11  de  marzo 2026
Canadá elimina a Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol y avanza a cuartos de final

Los norteamericanos se suman a Puerto Rico como los dos representantes del Grupo A en la ronda de los ocho mejores, que se disputará entre viernes y sábado en Miami y Houston

Abraham Toro #31 del equipo de Canadá celebra una victoria de 7-2 contra el equipo de Cuba después del partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el Estadio Hiram Bithorn

Abraham Toro #31 del equipo de Canadá celebra una victoria de 7-2 contra el equipo de Cuba después del partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el Estadio Hiram Bithorn

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Canadá protagonizó este miércoles una jugada a dos bandas: eliminó a Cuba al vencerla 7-2 y avanzó por primera vez a cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol al cierre del Grupo A.

La selección canadiense, que nunca había pasado de la primera fase, sorprendió al tumbar a una novena de tradición en el deporte de la pelota caliente, subcampeona en la primera edición de 2006 y semifinalista en la pasada, en 2023.

Los norteamericanos se suman a Puerto Rico como los dos representantes del Grupo A en la ronda de los ocho mejores, que se disputará entre viernes y sábado en las ciudades estadounidenses de Miami y Houston.

Ambas selecciones acabaron la fase de grupos con un récord de 3-1, pero Canadá saltó a la siguiente ronda como líder por haberse impuesto (3x2) en el duelo directo el martes.

En el Hiram Bithorn Stadium en San Juan, Puerto Rico, Canadá tomó ventaja de la mala tarde del lanzador cubano Yariel Rodríguez, quien permitió cuatro carreras y tres hits en apenas 1.2 innings.

Los norteamericanos estuvieron siempre al frente pero se embolsaron el partido en la sexta entrada, cuando Matt Davidson, Denzel Clarke y Otto López pasaron por la registradora y abrieron una brecha insalvable (5-1).

Los isleños mostraron reacción en la parte baja de la sexta, cuando colmaron las tres bases, pero el esfuerzo ofensivo se fue al traste luego de que Yiddi Cappe fuera ponchado.

Tras la eliminación, Cuba pierde la chance de pelear por uno de los dos boletos para el torneo de béisbol de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 que el Clásico Mundial repartirá a selecciones americanas.

