viernes 13  de  marzo 2026
INVESTIGACIÓN

El sospechoso del ataque contra una sinagoga en Míchigan es un hombre de origen libanés

El sospechoso embistió un vehículo contra la sinagoga en el municipio de West Bloomfield, y posteriormente se produjo un tiroteo en la zona

Imagen de referencia patrulla de policía.

Imagen de referencia patrulla de policía.

IMAGEN REALIZADA CON IA

El sospechoso del ataque contra la sinagoga Temple Israel, ubicada en el municipio de West Bloomfield, en Míchigan, es un hombre estadounidense de origen libanés que habría perdido a familiares en los ataques israelíes, en el marco de la escalada regional del conflicto de Irán.

Según informa la cadena estadounidense Fox, el Departamento de Seguridad Nacional ha confirmado que el atacante ha sido identificado como Ayman Mohamed Ghazali, un hombre de 41 años, ciudadano estadounidense de origen libanés.

Lee además
Imagen referencial de agentes del FBI en un operativo especial.
SUCESOS

Tiroteo en sinagoga de Michigan termina con la muerte del sospechoso
Tornados y tormentas azotan el centro norte de EEUU.
ALARMA

Al menos ocho muertos por tornados en el centro de EEUU

Como posible móvil del crimen, el alcalde de Dearborn Heights, Mo Baydoun, apuntó que el atacante que residía en la ciudad perdió a familiares en Líbano en el marco de la expansión del conflicto en Oriente Próximo, ha indicado el citado canal.

El sospechoso embistió un vehículo contra la sinagoga en el municipio de West Bloomfield, y posteriormente se produjo un tiroteo en la zona. Fue encontrado muerto por las autoridades policiales dentro del vehículo después del intercambio de disparos con guardias de seguridad presentes en el lugar, donde también hay una guardería y una escuela.

El incidente no ha dejado víctimas mortales, han confirmado las autoridades estadounidenses, si bien un guardia de seguridad ha tenido que ser trasladado al hospital para recibir tratamiento tras sufrir heridas por la embestida, según recogió la cadena CNN. Los agentes encontraron una gran cantidad de explosivos en la parte trasera del vehículo, en el que se habría desatado un incendio.

Por su lado, la Oficina Federal de Investigación (FBI) está "liderando" la investigación sobre unos hechos que consideran "un acto de violencia dirigido contra la comunidad judía".

FUENTE: Con información de EUROPA PRESS

Temas
Te puede interesar

DÍaz-Canel admite que Cuba mantiene "conversaciones" con EEUU

Avión de reabastecimiento estadounidense se estrella en Irak, informa Ejército de EEUU

El espejo roto: El presidente Trump y el colapso que nos negamos a ver

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, afirmó este jueves en su primer mensaje a la nación que el estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado”. “El Estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado”, dijo la nueva máxima autoridad política y religiosa de Irán en un comunicado leído por una presentadora en la televisión estatal. 
PRIMER MENSAJE

El nuevo líder supremo de Irán desafía a EEUU y pide cerrar Ormuz

John Thune, líder de la mayoría republicana en el Senado habla a la prensa en el Capitolio junto a senadores conservadores.
CONGRESO

Senado de EEUU aprueba proyecto de ley para la vivienda

El presidente Donald Trump habla en el Salón Este de la Casa Blanca el 5 de marzo de 2026 en Washington, DC.
ANÁLISIS

El espejo roto: El presidente Trump y el colapso que nos negamos a ver

Pleno de la Comisión de Miami.
MEDIO AMBIENTE

Miami aprueba eliminar plásticos de un solo uso en propiedades municipales

 Miguel Díaz-Canel, gobernante de Cuba.
Urgente

DÍaz-Canel admite que Cuba mantiene "conversaciones" con EEUU

Te puede interesar

 Miguel Díaz-Canel, gobernante de Cuba.
Urgente

DÍaz-Canel admite que Cuba mantiene "conversaciones" con EEUU
Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
PROGRAMA DE INCENTIVOS

Cheques de 5.000 dólares, la estrategia de Florida para atraer a 10.000 nuevos policías

Imagen de referencia patrulla de policía.
INVESTIGACIÓN

El sospechoso del ataque contra una sinagoga en Míchigan es un hombre de origen libanés

Imagen referencial. 
GESTO RELIGIOSO

Liberación de 51 presos en Cuba tras gestiones con el Vaticano: ¿antesala de una negociación?

El líder de la minoría en el Senado de Estados Unidos Chuck Schumer.
CONGRESO

Demócratas del Senado mantienen el bloqueo a fondos de Seguridad Nacional