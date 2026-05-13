Florida endurece sanciones por maltrato animal y refuerza protección al consumidor en venta de mascotas

MIAMI. - El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó dos leyes que endurecen las penas por crueldad animal e imponen nuevas obligaciones de transparencia a los vendedores de mascotas, con el propósito declarado de cerrar vacíos legales que han permitido prácticas abusivas y de proteger al consumidor en la compraventa de perros y gatos en el estado.

DeSantis enmarcó la promulgación de las leyes HB 559 y SB 1004 como continuación de una agenda iniciada con las legislaciones “Trooper’s Law” y “Dexter’s Law”, aprobadas en 2025, y aseguró que Florida consolida su posición como referente nacional en la lucha contra el maltrato animal.

“Florida se ha convertido en un líder en la protección de los animales y en exigir cuentas a quienes los lastiman. Hoy ampliamos ese historial con una nueva legislación que fortalece las sanciones por abuso animal y mejora las protecciones al consumidor para los dueños de mascotas”, afirmó el gobernador durante el acto.

Castigos más duros y nuevas figuras delictivas

La ley HB 559 introduce los cambios más severos en materia penal. La norma tipifica como delitos graves de tercer grado las conductas de adultos que involucren a menores de edad en peleas de animales, actos de crueldad agravada o delitos sexuales contra animales, una categoría que en Florida acarrea hasta cinco años de prisión.

El texto también obliga a los menores implicados en este tipo de hechos a someterse a evaluaciones psicológicas y, cuando corresponda, a recibir tratamiento especializado. Además, eleva las penas por las peleas de animales y por el uso de ‘cebos’ (animales indefensos más pequeños para entrenar a otros), y otorga a los gobiernos locales herramientas más sólidas para perseguir a reincidentes.

Las multas por infracciones a ordenanzas locales de control animal pasarán de un máximo de 500 dólares a hasta 7.500 dólares en casos de reincidencia. La ley entrará en vigor el 1 de octubre y amplía la base de datos pública de personas condenadas por crueldad animal, creada por la legislación de 2025.

Más transparencia en venta de mascotas

La segunda norma, SB 1004, se enfoca en el mercado de animales domésticos y en la relación entre criadores, distribuidores y consumidores. La norma obliga a los vendedores de mascotas a revelar la totalidad de los términos del financiamiento antes de cerrar la venta y a entregar copia de los registros veterinarios que documenten exámenes, medicaciones y tratamientos previos del animal.

Uno de los puntos centrales de la reforma es la posibilidad de cancelar, sin costo adicional, los acuerdos de financiamiento cuando el animal resulte enfermo o inadecuado para la venta. La normativa también extiende el plazo del que dispone el comprador para reclamar y elimina las cláusulas que obligaban al consumidor a renunciar a su derecho de devolución.

El Departamento de Regulación Empresarial y Profesional de Florida deberá elaborar un conjunto de “mejores prácticas de gestión” para criadores, con estándares mínimos sobre alimentación, alojamiento, salud, enriquecimiento y registros. Esos lineamientos no serán obligatorios, pero la agencia publicará en su sitio web una lista de verificación destinada al público para identificar a los criadores que sí los apliquen.

“Se trata de darle a la gente las herramientas que necesita para tomar decisiones informadas y actuar cuando algo no está bien”, sostuvo la secretaria del Departamento de Regulación Empresarial y Profesional, Melanie Griffin.

Las violaciones a la SB 1004 serán tratadas como prácticas comerciales engañosas o desleales bajo la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas e Injustas de Florida.

Esta legislación entrará en vigor el 1 de julio, salvo el registro público de personas condenadas por crueldad animal, que deberá estar operativo a más tardar el 1 de enero de 2027.

La aprobación de la HB 559 y la SB 1004 se produce en un contexto de creciente sensibilidad pública en Florida por casos de abuso animal de alto perfil y por denuncias contra criadores y tiendas de mascotas acusados de vender animales enfermos.