Scott y Luna respaldan propuesta de Trump de suspender impuesto federal a la gasolina

MIAMI. - El senador Rick Scott y la representante Anna Paulina Luna anunciaron su respaldo a la propuesta del presidente Donald Trump de suspender temporalmente el impuesto federal a la gasolina, una medida orientada a contener el alza de precios del combustible derivada del conflicto bélico con Irán.

Luna anticipó que introducirá esta semana un proyecto de ley en la Cámara de Representantes para concretar la suspensión del gravamen, mientras Scott manifestó su apoyo en una entrevista con el comentarista Scott Jennings.

AL ALZA Precio de gasolina en Florida alcanza los 4.40 dólares el galón, impactado por tensión con Irán

Economía EEUU considera suspender impuesto a la gasolina ante alza de precios por guerra con Irán

La iniciativa, que requiere aprobación legislativa, busca aliviar el bolsillo de los conductores en momentos en que el galón promedia 4.52 dólares a nivel nacional y 4.40 dólares en Florida.

Respaldo del senador floridano

Scott, exgobernador de Florida, defendió la suspensión como una continuación de su trayectoria en favor de la reducción de impuestos.

El senador subrayó que su gestión al frente del estado se caracterizó por una política fiscal orientada al alivio del contribuyente, y enmarcó la propuesta presidencial dentro de esa misma lógica de contención del gasto del consumidor.

“Buena idea. Recorté impuestos y tarifas 100 veces como gobernador. Reduje drásticamente la estructura tributaria de mi estado cuando fui gobernador de Florida. Debemos hacer todo lo posible para reducir el costo a los consumidores”, afirmó Scott durante la entrevista.

El impuesto federal vigente es de 18,4 centavos por galón de gasolina y 24,4 centavos por galón de diésel, según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

Una eliminación total de la tasa significaría un ahorro modesto frente al incremento acumulado en el surtidor, pero sus defensores sostienen que constituye una señal política y un alivio inmediato para los consumidores.

Proyecto de Luna

Desde el otro extremo de la delegación floridana, la representante Luna, cuyo distrito 13 abarca el área de Tampa y San Petersburgo, asumió el liderazgo legislativo de la iniciativa en la Cámara de Representantes.

La congresista, veterana de la Fuerza Aérea y aliada cercana de Trump, anunció a través de la red social X que presentará la propuesta esta semana y que su oficina coordinará el trámite con la Casa Blanca.

“Esta semana presentaré un proyecto de ley en la Cámara para suspender el impuesto federal a la gasolina a la luz de los comentarios recientes de Trump. Las familias estadounidenses necesitan este alivio en los precios del combustible. Mi oficina trabajará directamente con el presidente Trump para asegurar que entreguemos esta victoria al pueblo estadounidense”, escribió Luna en su cuenta oficial.

Embed This week I will be introducing a bill in the House to suspend the federal gas tax in light of Trump’s recent remarks.



American families need this relief on gas prices. My office will be working directly with President Trump to ensure we deliver this win for the American… https://t.co/w540M6kSBB — Rep. Anna Paulina Luna (@RepLuna) May 11, 2026

Propuesta presidencial y escenario en Congreso

Trump anunció su intención en una entrevista telefónica con CBS News, en la que sostuvo que la suspensión del gravamen sería temporal y se revertiría de manera progresiva una vez que los precios del combustible regresen a niveles previos al conflicto.

El mandatario sostuvo que, pese a tratarse de un ahorro porcentualmente reducido, representa un alivio tangible para las familias trabajadoras.

“Creo que es una gran idea. Sí, vamos a quitar el impuesto a la gasolina por un periodo de tiempo, y cuando la gasolina baje, dejaremos que vuelva gradualmente”, declaró Trump.

El Presidente no puede suspender el impuesto por decreto, ya que la potestad de modificar la tasa recae en el Congreso. El secretario de Energía, Chris Wright, ya había anticipado el domingo en el programa Meet the Press de NBC News que el gobierno está abierto a todas las ideas para reducir el precio en el surtidor.

Por el bando demócrata, el senador Mark Kelly impulsó una iniciativa similar junto al congresista Chris Pappas, y el legislador Richard Blumenthal presentó una propuesta para extender la suspensión hasta octubre.

Sin embargo, el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, se mostró reticente al señalar que la suspensión podría afectar al Fondo Fiduciario de Carreteras, encargado del mantenimiento de la red vial federal.

Impacto en Florida y postura de Tallahassee

En Florida, el precio promedio del galón se ubicó en 4,40 dólares el lunes, de acuerdo con datos de la Auto Club Group (AAA).

La cifra representa una baja de diez centavos respecto al pico de la semana pasada, pero un aumento de 1,48 dólares frente al mismo período del año anterior.

Mientras el respaldo a la medida federal crece entre legisladores republicanos del estado, el gobernador Ron DeSantis ha descartado replicar la iniciativa a nivel estatal.

Florida aplica un impuesto cercano a los 38 centavos por galón que incluye una tasa base de 22 centavos, una contribución de 9,9 centavos destinada al Sistema Estatal de Transporte Mejorado y tasas locales adicionales.