El expresidente polaco Lech Walesa con su guayabera confeccionada por la empresa De la Campa Federal.

MIAMI — La historia y la tradición cubana se entrelazan en un hecho que celebra tanto la lucha contra el comunismo como el legado de un líder mundial. El expresidente polaco y Premio Nobel de la Paz, Lech Walesa , luce la típica guayabera cubana durante su gira por Estados Unidos y Canadá.

La prenda fue confeccionada por Jorge Campa, veterano de la era Guerra de Vietnam y pequeño empresario asesorado por Rafael Marrero & Company , firma liderada por el Dr. Rafael Marrero.

“Las palabras no pueden expresar el orgullo que siento al saber que De la Campa Federal, una de las pequeñas empresas asesoradas por nuestra firma fue la responsable de crear esta pieza”, declaró Marrero.

El póster oficial de la gira del presidente polaco fue incluido en la primera edición de la revista Overwatch, un compendio de análisis de especialistas del Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²), editada por Bravo Zulu Publishers.

Una guayabera, un legado y una promesa contra el comunismo

La guayabera, un símbolo de elegancia y tradición en la comunidad cubana, adquiere aquí un valor histórico al acompañar a un personaje cuya vida se ha entrelazado con la lucha por la democracia y los derechos humanos. Bordada cerca del corazón, la guayabera lleva a Nuestra Señora de Czstochowa, virgen venerada en Polonia como símbolo nacional. En el lado derecho de la prenda vemos el nombre del movimiento sindical creado por Walesa: Solidaridad.

El Dr. Marrero agradeció especialmente a Orlando Gutiérrez-Boronat, del Directorio Democrático Cubano, por confiar en su firma para llevar adelante este proyecto “tan especial”, y destacó que esta acción representa un homenaje de la comunidad cubana en el exilio a un hombre que ayudó a cambiar el curso de la historia en la lucha contra el comunismo.

Este gesto es un recordatorio de la importancia de los pequeños negocios y la dedicación de los veteranos en la construcción de la memoria y la identidad, sobre todo en vínculo con una figura tan simbólica como Walesa, por su lucha frente a los autoritarismos.

Símbolo de la lucha por la democracia

Walesa, nacido el 29 de septiembre de 1943 en Popowo, Polonia, se convirtió en el primer presidente elegido democráticamente de Polonia desde 1926, tras liderar el movimiento sindical Solidaridad, que desafió al régimen comunista en la década de 1980. Su trayectoria lo llevó a recibir múltiples reconocimientos internacionales, incluido el Premio Nobel de la Paz en 1983 y la Medalla de la Libertad en Estados Unidos.

La gira actual de Lech Walesa por Estados Unidos y Canadá busca reforzar la memoria histórica y promover los valores de libertad y democracia que marcaron su liderazgo en Polonia. Walesa estará en Miami el próximo 9 de octubre, en el Miami Beach Convention Center, Sunset Vista Ballroom, a las 6:00 pm.

Gira de Lech Walesa por EEUU y Canadá - Cortesía Gira de Lech Walesa por EEUU y Canadá. Cortesía

El recorrido incluye presentaciones y encuentros en varias ciudades, y la guayabera oficial se ha convertido en un distintivo que resalta el diálogo entre culturas y la artesanía de pequeños negocios liderados por veteranos.

Para conocer más sobre la gira del presidente Lech Walesa y sus eventos en Norteamérica, visite: historyexplorer.com

Un pequeño negocio cubanoamericano, Made in USA

Jorge Campa, fundador y CEO de De la Campa Federal, señaló que la empresa, establecida en Florida desde 1994, combina décadas de experiencia con un enfoque personalizado para clientes federales y corporativos.

Como negocio pequeño, estadounidense, de veteranos y minoritario, la firma ha logrado posicionarse en proyectos de alto perfil, garantizando calidad “Made in USA”, soporte bilingüe y soluciones a medida para uniformes y vestimenta oficial.

La empresa De la Campa Federal cuenta con experiencia en indumentaria personalizada y cumplimiento de estándares federales. Conozca más en: delacampafederal.com