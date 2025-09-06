sábado 6  de  septiembre 2025
Robert F. Kennedy Jr. señala a senadores demócratas de recibir dinero de farmacéuticas

El secretario de Salud de la administración Trump enfrentó duros cuestionamientos por sus políticas sanitarias en una audiencia del Senado llena de acusaciones

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En una caliente audiencia en el Senado de EEUU, el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. le salió al paso a ofensivos cuestionamientos a su gestión y sus políticas sanitarias, formulados por representantes demócratas, y señaló a algunos de ellos de recibir dinero de compañías farmacéuticas.

“Los atendió y los puso en su lugar, uno por uno, con una contundencia que pocas veces se ha visto en la política estadounidense”, destacó un tiktoker por redes que recoge extractos de la sesión del comité del Senado celebrada hace días y que fue reseñada también por medios estadounidenses.

Durante la audiencia, hubo reclamos de ciudadanos sobre riesgos sanitarios, tras el despido cientos de funcionarios de los CDC, lo que ha causado críticas.

Robert Kennedy Jr. cuestionado

Senadores demócratas acusaron a Kennedy Jr de ser “antivacunas”, un “charlatán”, un “ignorante”, entre otras duras críticas, algunas bipartidistas, y le pidieron la renuncia en la audiencia a donde fue invitado para explicar sus controversiales políticas.

El secretario de Salud de la administración Trump no solo fue enfático en negar en todo momento ser antivacunas, sino que además señaló a varios de los demócratas recibir dinero de las farmacéuticas, en medio de las tensiones.

“Fue una ajuste de cuentas en vivo y directo contra el partido (demócrata) que ha hecho del engaño y la convivencia con farmacéuticas su modo de vida”, afirmó el comentarista en su cuenta.

“Ninguno de los demócratas en esa sala tenia autoridad moral para cuestionar a Kennedy Jr, todos, absolutamente todos, están manchados por el dinero de Big Farma”, según dijo.

Señalamientos contra demócratas

Según los reportes, Kennedy Jr. puso en su lugar y “humilló” a los demócratas en el Senado.

El secretario de Salud señaló a Bernie Sanders de recibir más de 1,5 millones de dólares de las farmacéuticas para financiar sus candidaturas, según el reporte por redes.

También emplazó a la senadora Elizabeth Warren cuando abordó el tema de las vacunas.

“No vamos a recomendar un producto para el que no existan datos clínicos para esa indicación. No las he prohibido, allí están, senadora”, dijo Kennedy Jr. Y añadió que sabía de sus cobros por 855,000 dólares a las compañías de medicamentos, lo cual dejó sin palabras a Warren, se informó.

Y también increpó a Ron Wyden y recriminó su silencio durante la administración de los demócratas mientras las enfermedades infantiles aumentaban.

“Senador, ¿cuánto tiempo lleva sentado en esa silla? ¿20 años, 25 años, mientras las incidencias de las enfermedades crónicas en nuestros niños aumentó a 76% y no dijo nada, nunca preguntó por qué eso está sucediendo”.

Según el tiktoker, “los demócratas se han convertido en un problema de seguridad nacional, muchos reciben dinero a cambio del silencio, y por eso buscan a como dé lugar expulsar a Kennedy Jr del gobierno”.

FUENTE: Con información de Redes Sociales

