Trump pide en el Foro de Davos "negociaciones inmediatas" para adquirir Groenlandia

El presidente Donald J Trump estrecha la mano de su homólogo suizo, Guy Parmelin, durante un encuentro bilateral en el Foro Económico de Davos.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante una rueda de preguntas y respuestas como parte del Foro Económicos Mundial de Davos, Suiza.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en su discurso ante un auditorio abarrotado durante el Foro Económico Mundial de Davos Suiza.

DAVOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este miércoles a las élites mundiales reunidas en Davos que se inicien "negociaciones inmediatas" para la adquisición de Groenlandia y afirmó que solo su país puede proteger este territorio de Dinamarca, un aliado de la OTAN.

"Solo Estados Unidos puede proteger esta gigantesca tierra, este gigantesco pedazo de hielo, desarrollarlo, mejorarlo", afirmó en el Foro Económico Mundial. "Por eso quiero negociaciones inmediatas para volver a discutir la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos".

Trump agregó que ningún país o grupo de naciones está en condiciones de asegurar la defensa de Groenlandia, salvo Estados Unidos. "Somos una gran potencia, mucho más grande de lo que la gente cree. Creo que lo descubrieron hace dos semanas en Venezuela", aseguró, en referencia a la operación militar estadounidense para derrocar al presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

El mandatario reiteró las críticas a los países de la Comunidad Europea en su "mal camino" y les advirtió que de no tomar severas medidas, Europa se verá en una situación peor en la que se encuentra en estos momentos.

Al entrar al auditorio, Trump fue recibido por una ovación y el público de pie; no se parecía en nada a la gran tarima y una de las grandes sedes del globalismo y el radicalismo socialista.

"Es genial estar de vuelta (tras 6 años) para dirigirme a líderes empresariales, muchos amigos y unos pocos enemigos", comentó Trump.

Ciertos lugares en Europa ni siquiera son reconocibles... Amo a Europa y deseo que le vaya bien, pero no va en la dirección correcta, señaló.

Trump apela a las negociaciones por Groenlandia

El inquilino de la Casa Blanca afirmó este miércoles en Davos que no utilizará la fuerza para tomar el control de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, aliada de Washington en la OTAN, pero insistió en que su país debe tener en "propiedad" esta isla del Ártico por innumerables razones no sólo para la seguridad nacional de EEUU, sino para el destino del mundo.

"Probablemente no conseguiremos nada a menos que decida utilizar una fuerza excesiva, con la que, francamente, seríamos imparables, pero no lo haré (...) probablemente esta sea la declaración más importante que he hecho, porque la gente pensaba que utilizaría la fuerza", aseguró en su discurso en el Foro Económico Mundial, que se celebra cada año en la estación de esquí suiza de Davos.

"No tengo necesidad de utilizar la fuerza. No quiero usar la fuerza. No usaré la fuerza", declaró.

Antes de viajar a Davos, Trump insistió en su deseo de anexionar Groenlandia, un asunto que preocupa mucho en el seno de la Unión Europea (UE) y de la OTAN, de los que Dinamarca es país miembro, y al ser preguntado sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar para adquirir la isla, respondió: "ya lo verán".

El cambio en marcha en Venezuela

Sobre el proceso de transición en Venezuela, Trump manifestó que la cúpula de poder en el país -tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro- se ha mostrado "cooperativa y muy lista".

"Venezuela hará más dinero [con el petróleo] en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados", añadió el mandatario estadounidense frente a un público que escuchó cada palabra con mucha atención, ante las expectativas de las próximas acciones de Washington como parte de su plataforma económica y política de Make America Great Again.

Pese a estas previsiones, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) duda de la posibilidad de que la producción petrolera en el país pueda volver a sus niveles históricos en un corto plazo debido a la destrucción de la infraestructura tras 27 años de desgobierno chavista.

La AIE recordó que el crudo venezolano es extrapesado y por lo tanto complejo y costoso de extraer.

Desde la captura y derrocamiento de Maduro el 3 de enero en un operativo militar sin precedentes en Caracas, Estados Unidos controla las ventas del crudo venezolano.

El martes, la presidenta interina Delcy Rodríguez anunció el ingreso de los primeros 300 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos.

"Han ingresado, producto de la venta del petróleo, $300 millones de los 500 millones de dólares" previstos, aseguró.

Los ingresos "serán para financiar el ingreso de los trabajadores y proteger el poder adquisitivo [de los venezolanos] de la inflación, proteger del impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario", aseguró en una alocución transmitida por el canal estatal VTV.

Mientras, el cambio es radical en todas las gasolineras en Venezuela y la mayoría de los venezolanos agradece en las redes sociales el protagonismo de EEUU para terminar con el desastre de Maduro.

Una realidad muy diferente a la de ahora se vivió en los últimos 20 años en Venezuela con largas filas y escasez de gasolina en el país con las mayores reservas naturales de crudo del planeta.

En menos de tres semanas, el suministro a las estaciones de gasolina es constante y se terminaron las extensas filas para repostar combustible. Y "es sólo el comienzo", afirmó el jefe de la Oficina Oval.

Auditorio abarrotado y la "Junta de la Paz"

Trump, llegó este miércoles al Foro de Davos donde se reunirá con varios líderes mundiales para tratar la situación en Ucrania, el desarrollo de la paz en Gaza, Venezuela, la economía y Groenlandia.

En una parte de su discurso, el presidente habló de las viviendas y cómo las grandes corporaciones dominan los precios y monopolizan los inventarios.

"Las viviendas se construyen para las personas, no para las corporaciones y EEUU no se convertirá en una nación de inquilinos", puntualizó.

El Presidente llegó a la ciudad alpina en helicóptero con varias horas de retraso sobre lo previsto inicialmente, después de que el avión presidencial, el Air Force One, sufriera una pequeña avería eléctrica al salir del país y tuviera que regresar a Maryland.

La expectación por escuchar a Trump en esta pequeña ciudad suiza fue tal que el acceso al auditorio principal del Centro de Congresos de Davos, en el que pronunció su discurso, estaba completamente abarrotado, así como la escalera principal que conecta esa zona con la planta de entrada.

En el auditorio tdambién estuvieron el enviado de Trump a Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner, según la agencia EFE.

Trump presentó oficialmente en Davos la denominada la "Junta de la Paz", un nuevo organismo liderado por él para resolver conflictos como el que afecta a Gaza.

La intervención del presidente norteamericano se centró en asuntos económicos internos de EEUU y el mundo, como el alto costo de vida y el acceso a la vivienda.

Sobre la guerra en Ucrania

La responsabilidad de lidiar con la situación en Ucrania les corresponde en la mayor parte a Europa y la OTAN, no a Estados Unidos, afirmó en su intervención.

"Heredamos una terrible guerra que he querido terminar para frenar las muertes, pero no ha sido posible hasta ahora", recalcó.

"¿Qué obtiene Estados Unidos de todo este trabajo, de todo este dinero, aparte de muerte, destrucción y enormes sumas de dinero destinadas a quienes no aprecian lo que hacemos? Hablo de la OTAN, hablo de Europa. Tienen que ocuparse de Ucrania. Nosotros no", dijo el Presidente.

"Estados Unidos está muy lejos, nos separa un océano inmenso y hermoso. No tenemos nada que ver con esta guerra", declaró Trump cuyo país es la principal potencia militar de la OTAN y el principal donante de fondos.

Trump informó que se reunirá con el presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, una vez más.

El líder republicano le ha dedicado el tiempo que no contaba para terminar la guerra y siempre de uno u otro bando surgen a última hora "peros" y obstáculos. Trump está cansado de lidiar con la situación durante un año y parece decidido a no dedicar muchos más recursos y tiempo en este tema, que lo ha obligado a abandonar en cierta forma alguna que otra prioridad de su gobierno.

