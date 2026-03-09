lunes 9  de  marzo 2026
POLÍTICA

EEUU patrulla con cazas espacio aéreo de Venezuela

El Comando Sur confirmó que cuatro aeronaves militares estadounidenses realizaron una patrulla frente a las costas venezolanas

Dos F-35 del Cuerpo de Marines de EE. UU., un P-8 de la Marina y un KC-46 de la Fuerza Aérea realizaron una patrulla conjunta de presencia aérea costera frente a las costas de Venezuela el 6 de marzo.

Dos F-35 del Cuerpo de Marines de EE. UU., un P-8 de la Marina y un KC-46 de la Fuerza Aérea realizaron una patrulla conjunta de presencia aérea costera frente a las costas de Venezuela el 6 de marzo.

Cortesía de Southcom

WASHINGTON.- Estados Unidos divulgó este lunes imágenes de cuatro aeronaves militares que realizaron un reciente sobrevuelo frente a las costas de Venezuela, en una demostración de presencia estratégica en el Caribe, poco más de dos meses después de la operación que terminó con la captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro.

El Comando Sur de Estados Unidos, responsable de las operaciones militares en América Latina y el Caribe, difundió fotografías de la misión aérea en la que participaron dos cazas F-35, un avión de patrulla marítima P-8 Poseidon y un KC-46 de reabastecimiento.

Lee además
Luis Arraez, número 2 del equipo venezolano, observa tras conectar un jonrón contra el equipo de Israel durante la sexta entrada de un partido del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el LoanDepot Park 
BÉISBOL

Arráez lidera segundo triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol con dos jonrones
Inmigrantes de Venezuela son abordados por un carabinero cerca del paso fronterizo de Cachalluta con Perú, a unos 25 km al norte de Arica, Chile, el 28 de noviembre de 2025.
RELACIONES

Instan a Venezuela a reactivar servicios consulares en el exterior: 3 millones de inmigrantes afectados

Según informó el organismo en la red social X, las aeronaves efectuaron el 6 de marzo una patrulla conjunta de presencia aérea costera frente al litoral venezolano.

“Nuestra presencia persistente es un testimonio de nuestro compromiso con nuestros socios en la región. Siempre estamos vigilantes”, señaló el general Francis Donovan, jefe del Comando Sur, al referirse a la operación.

Las imágenes difundidas muestran a los aviones en formación sobre el Caribe, frente a la costa del estado La Guaira, donde se encuentra el principal aeropuerto internacional que sirve a Caracas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Southcom/status/2031022555612467626&partner=&hide_thread=false

Relaciones diplomáticas

El anuncio de la patrulla aérea se produjo un día después de que Estados Unidos y Venezuela comunicaran el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, interrumpidas desde 2019 en medio de la crisis política venezolana.

La situación en el país sudamericano cambió tras la captura de Maduro en una operación militar realizada a comienzos de este año, lo que abrió un complejo proceso político en Caracas.

Desde entonces, la dirigente chavista Delcy Rodríguez asumió el poder de manera interina y ha mantenido contactos con Washington. El general Donovan se reunió en febrero en Caracas con Rodríguez y con los ministros de Defensa, Vladimir Padrino López, y de Interior, Diosdado Cabello, figuras clave del chavismo que durante años sostuvieron una retórica abiertamente “antimperialista”.

El Comando Sur no precisó si este tipo de patrullas se realizan de forma periódica ni la frecuencia de estas operaciones en el Caribe.

Estados Unidos mantiene desde agosto de 2025 un importante despliegue aeronaval en la región, una presencia militar que formó parte del contexto estratégico que culminó con la captura de Maduro y el inicio de una nueva etapa política en Venezuela.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Dominicana arrolla a Israel y avanza a cuartos del Clásico Mundial junto a Venezuela

Hijo del eliminado Jamenei lidera supuestos ataques contra EEUU e Israel

EEUU busca derribar con Escudo de las Américas bastión del socialismo del siglo XXI y drogas en el hemisferio

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El secretario de Estado Marco Rubio.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

Rubio acusa a Irán de "intentar mantener al mundo como rehén"

Capitolio estatal de Florida. 
MEDIDA CONTROVERSIAL

Senado de Florida aprueba ley que exige más votos para mantener sindicatos públicos

 Kyle Schwarber #12 del equipo de Estados Unidos saluda al dugout tras un jonrón de dos carreras en la quinta entrada contra Gran Bretaña durante un partido del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el Daikin  Park
BÉISBOL

Clásico Mundial de Béisbol 2026: Estos son los juegos para hoy lunes 9 de marzo

El humo se eleva desde el lugar de un ataque aéreo israelí contra el barrio de Bir al-Abed, en los suburbios del sur de Beirut, la capital libanesa, el 9 de marzo de 2026.  
Conflicto armado

Israel avanza ofensiva a gran escala en varias regiones de Irán

Imagen de la Bolsa de Nueva York.
REACCIóN

Wall Street cierra al alza tras declaraciones de Trump sobre Irán

Te puede interesar

La líder política y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.- AFP
TRANSICIÓN

Liderazgo de María Corina Machado persiste y Delcy Rodríguez es empleada de Trump, afirma analista

Por Catalina Mendoza
Imagen de la Bolsa de Nueva York.
REACCIóN

Wall Street cierra al alza tras declaraciones de Trump sobre Irán

Imagen referencial de un paciente durante una consulta médica.
SALUD Y ACCESO

Modelo de atención médica por membresía busca abrir espacio entre pacientes sin seguro en Miami

Capitolio estatal de Florida. 
MEDIDA CONTROVERSIAL

Senado de Florida aprueba ley que exige más votos para mantener sindicatos públicos

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump junto al jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio en un momento que parece ser confidencial.
ANÁLISIS

Cuba: entre estrategia política y especulación mediática