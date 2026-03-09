EEUU patrulla con cazas espacio aéreo de Venezuela

Dos F-35 del Cuerpo de Marines de EE. UU., un P-8 de la Marina y un KC-46 de la Fuerza Aérea realizaron una patrulla conjunta de presencia aérea costera frente a las costas de Venezuela el 6 de marzo.

WASHINGTON.- Estados Unidos divulgó este lunes imágenes de cuatro aeronaves militares que realizaron un reciente sobrevuelo frente a las costas de Venezuela , en una demostración de presencia estratégica en el Caribe, poco más de dos meses después de la operación que terminó con la captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro .

El Comando Sur de Estados Unidos, responsable de las operaciones militares en América Latina y el Caribe, difundió fotografías de la misión aérea en la que participaron dos cazas F-35, un avión de patrulla marítima P-8 Poseidon y un KC-46 de reabastecimiento.

RELACIONES Instan a Venezuela a reactivar servicios consulares en el exterior: 3 millones de inmigrantes afectados

BÉISBOL Arráez lidera segundo triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol con dos jonrones

Según informó el organismo en la red social X, las aeronaves efectuaron el 6 de marzo una patrulla conjunta de presencia aérea costera frente al litoral venezolano.

“Nuestra presencia persistente es un testimonio de nuestro compromiso con nuestros socios en la región. Siempre estamos vigilantes”, señaló el general Francis Donovan, jefe del Comando Sur, al referirse a la operación.

Las imágenes difundidas muestran a los aviones en formación sobre el Caribe, frente a la costa del estado La Guaira, donde se encuentra el principal aeropuerto internacional que sirve a Caracas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Southcom/status/2031022555612467626&partner=&hide_thread=false .@USMC F-35s, a @USNavy P-8, and a @usairforce KC-46 conducted a Joint Airpower Coastal Presence Patrol off the coast of Venezuela on March 6.



"Our persistent presence is a testament to our commitment to our partners in the region. We are always on watch.” - #SOUTHCOM… pic.twitter.com/SktE7mO1KQ — U.S. Southern Command (@Southcom) March 9, 2026

Relaciones diplomáticas

El anuncio de la patrulla aérea se produjo un día después de que Estados Unidos y Venezuela comunicaran el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, interrumpidas desde 2019 en medio de la crisis política venezolana.

La situación en el país sudamericano cambió tras la captura de Maduro en una operación militar realizada a comienzos de este año, lo que abrió un complejo proceso político en Caracas.

Desde entonces, la dirigente chavista Delcy Rodríguez asumió el poder de manera interina y ha mantenido contactos con Washington. El general Donovan se reunió en febrero en Caracas con Rodríguez y con los ministros de Defensa, Vladimir Padrino López, y de Interior, Diosdado Cabello, figuras clave del chavismo que durante años sostuvieron una retórica abiertamente “antimperialista”.

El Comando Sur no precisó si este tipo de patrullas se realizan de forma periódica ni la frecuencia de estas operaciones en el Caribe.

Estados Unidos mantiene desde agosto de 2025 un importante despliegue aeronaval en la región, una presencia militar que formó parte del contexto estratégico que culminó con la captura de Maduro y el inicio de una nueva etapa política en Venezuela.

FUENTE: Con información de AFP