Demócratas y republicanos coinciden en riesgos de otro juicio político a Trump

A criterio de Pelosi, el presidente Trump es un "peligro claro y presente" para Estados Unidos, subrayando que "el presidente incitó está insurrección, está rebelión armada contra nuestro país".

Trump se convertirá con este proceso en el primer presidente de Estados Unidos en ser sometido a dos procesos de destitución después de que en febrero de 2020 fuera absuelto tras ser acusado de abuso del poder presidencial y obstrucción al Congreso por presionar a dirigentes de Ucrania para que investigaran a Biden y a su hijo Hunter por sus actividades empresariales. Hunter Biden enfrenta una investigación federal sobre sus impuestos.

Sin embargo el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, minutos después de la decisión dijo que: “El Senado de Estados Unidos no puede llevar a cabo un juicio político "justo o serio" al presidente Donald Trump en los pocos días que restan antes de que deje el cargo.

Por su parte Lorenzo Palomares en conversación con este Diario dijo que: “Para mí representa el odio y el miedo que tiene Pelosi por los millones de ciudadanos que votaron afirmativamente por el presidente. Es el último bofetón que trata de dar la Pelosi…Es verdad que ataría las manos a Biden pero vamos a ver que termina pasando. Yo estoy seguro que no habrá juicio porque no hay tiempo para hacerlo, el senado está afuera hasta el 19 y el presidente Trump tiene derecho a presentar un caso y eso tomaría semanas, y tu no puedes residenciar a una persona que ya no está en el poder y el día 20 el mandato termina. Llevamos 4 años en una cacería de brujas contra Trump lo vimos desde que la Pelosi rompió su discurso en el senado”.

Consultada por DIARIO LAS AMÉRICAS la abogada y analista demócrata Isidora Velázquez calificó la decisión de Pelosi de presentar estos cargos contra de Trump de "interesante" y explicó: "Por un lado se entiende, Trump tuvo 74 millones de votos, es el líder del Partido Republicano y es muy probable que si sigue como va, más allá de todas las atrocidades que podamos ver de su parte, sea el candidato republicano en el 2024. Ya mismo lo ha hecho público, él ha mencionado el hecho de que está considerando y que quiere correr en las próximas elecciones".

Sin embargo, la analista admite que Pelosi, a través de esos cargos contra el presidente "está tratando de prevenir esto", es decir, la intención de Trump de postularse nuevamente.

"Se entiende que a una persona que se le lleva a un juicio de destitución y se le considera culpable no sería una persona capacitada para ser presidente", apuntó Velázquez y admitió "este es el propósito. Lo preocupante es que va en contra de los planes que tiene Joe Biden de unir al país porque lo que va a crear es una división. Años atrás lo vimos: un impeachment es bastante divisivo y al mismo tiempo Biden tiene planes que quiere completar rápidamente en el medio de esta pandemia, incluyendo otro estímulo y nos vemos ahora en este proceso que no es ágil y eso atará las manos de Biden en cuestión de cuan rápido él se mueve en tratar de gobernar al país correctamente. Ha estado pidiendo dividir los días en caso de que tengan que seguir con este proceso de destitución".

La letrada dejó en claro su opinión y aseguró, "En sí queremos movernos adelante. Yo tengo un conflicto de emociones: Entiendo el propósito, pero me parece mejor que sigamos adelante y que sea la gente la que se dé cuenta de que Trump nunca fue una persona apta para ser nuestro presidente”.

Entretanto el ex presidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís, a la pregunta de cómo valoraba la actual situación, dada su experiencia en procesos de transición dijo: “A mí me parece que, debido a los tiempos tan cortos que hay entre el momento actual y la toma de posesión del nuevo presidente, el proceso es fundamentalmente simbólico. Es muy importante porque marca responsabilidades políticas con respecto a lo sucedido en el Capitolio, pero va a tener un efecto que probablemente no llegue a su culminación porque primero, hay mayoría republicana en el Senado y en segundo lugar, porque el calendario no permite que el proceso se desarrolle en toda su extensión. Es un gesto político importante que tiene consecuencias, entonces en ese sentido creo que la decisión del Partido Demócrata de empujar el proceso tiene una racionalidad enfocada más en el orden político que en el orden jurídico”.

En cualquier caso, la resolución de la Cámara Baja tiene que ser sometida al Senado, donde es necesario sea aprobada por al menos las tres cuartas partes del alto poder legislativo.

En ese caso, Pelosi propone esperar entregar al Senado la resolución adoptada algún día después del 20 de enero, cuando el máximo cuerpo legislativo de la nación estaría técnicamente en manos demócratas, con la suma de los dos escaños de Georgia, recientemente votados en el sureño estado, y la incorporación del voto de quien será la nueva presidenta del pleno, la vicepresidenta electa Kamala Harris, según dicta la Constitución.

En medio de este hervidero político el Buró Federal de Investigaciones alertó al resto de las autoridades y agencias federales de la posibilidad de "protestas armadas" en las diferentes capitales estatales durante los días previos a la inminente toma de posesión del presidente electo, Joe Biden, el 20 de enero en la escalinata del Capitolio en Washington.

El expresidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís recalca: “Yo no soy experto en derecho constitucional americano, no sé cuáles son las posibilidades reales que, con una destitución que no llegue a su culminación con un juicio en el Senado, pueda evitarse que el presidente Trump vuelva a presentar su candidatura. En todo caso yo creo que sería muy deplorable que esta situación derive en una cacería de brujas, no debería de ser así en un estado de derecho y los EEUU es un país que lo tiene.

La tensa situación política que se vive en el país genera opiniones divididas mientras la mayoría de los actores hacen un llamado a la paz más allá de posiciones partidistas. La pregunta es si este segundo juicio a Trump no crearía un precedente negativo para cualquier administración futura. Pero en honor a la verdad en este juego político no existen ganadores: perdemos todos