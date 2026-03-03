Rutte: "Hay un amplio apoyo en Europa" a la misión de EEUU e Israel en Irán, ¿España sola en su rechazo?

El portaviones más grande del mundo Gerald R. Ford (CVN 78), está en la lucha con las fuerzas estadounidenses que apoyan la Operación Furia Épica desde el mar Mediterráneo.

El portaviones de la Marina de los Estados Unidos USS Gerald R. Ford parte de la Bahía de Souda en la isla de Creta el 26 de febrero de 2026.

WASHINGTON — El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, avala la operación de Estados Unidos e Israel en contra de Irán y aseguró que percibe "un amplio apoyo de Europa " a la misión.

"He hablado por teléfono con muchos líderes durante el fin de semana y también a principios de esta semana, y he percibido claramente que la eliminación de la capacidad nuclear, la eliminación de la capacidad de misiles balísticos y también la desaparición de Jamenei son aplaudidas por muchos de mis colegas de la OTAN", reveló el jefe de la alianza militar. De esta manera España queda sola en su rechazo a la acción militar de EEUU e Israel.

España negó el lunes a Estados Unidos el uso de sus bases militares en Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz) para su ofensiva conjunta con Israel iniciada el sábado contra Irán.

Rutte, que no valoró en concreto la negativa de España a prestar apoyo militar a Estados Unidos en su ofensiva contra Irán a través de las bases militares que el país dirigido por Donald Trump mantiene en territorio español, ha destacado el "amplio apoyo" que percibe de los países europeos a la misión iniciada por Estados Unidos contra Teherán.

El aval del jefe de la OTAN se suma al que ya han emitido el canciller alemán, Friedrich Merz; al apoyo de Francia y el Reino Unido; o a la falta de crítica a la acción por parte de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Ningún otro país se ha mostrado en contra de la acción ni ha impedido el uso de sus bases aéreas, reseña el diario El Mundo.

EEUU no ha pedido la participación de la OTAN

En otro orden de cosas, Rutte aseguró que Washington no ha pedido a la Alianza Atlántica que se uniera en su ofensiva contra Irán, esgrimiendo que se trata "claramente" de una campaña liderada por Estados Unidos e Israel.

También se ha hecho eco de las amenazas de Francia, Alemania y Reino Unido, países miembro de la OTAN, de atacar "en origen" las lanzaderas de misiles y drones de Irán para defender sus intereses y los de sus aliados en Medio Oriente, en consonancia con los ataques iniciados por Estados Unidos el sábado.

"Lo que estamos viendo es que muchos aliados están proporcionando apoyo clave de facilitación. Eso no significa formar parte de la campaña", valoró el también exprimer ministro de Países Bajos sobre las medidas anunciadas por estos tres países.

Dicho esto, Rutte volvió a poner en valor la operación de la Casa Blanca alegando que "Irán está cerca" de hacerse con capacidad nuclear y de misiles balísticos, "lo que supone una amenaza no solo para la región, para Medio Oriente" sino también "una enorme amenaza" para Europa.

Exportador del Caos

"Irán, como exportador de caos, ha sido responsable durante décadas de atentados terroristas e intentos de asesinato. Puedo hablar por experiencia propia en mi país, donde miembros de la diáspora iraní han estado bajo amenaza del régimen iraní. Y hablo aquí del régimen, no del pueblo iraní. El problema es el régimen", añadió.

Ante un posible contraataque de Irán, el secretario general de la Alianza advirtió de que la OTAN defenderá "cada centímetro del territorio aliado", y que los mandos militares de la organización "trabajan día tras día en ello".

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump advirtió este martes con cortar el comercio con España, cuyo gobierno socialista se negó a permitir que aviones estadounidenses usaran bases españolas para atacar Irán y se opuso a aumentar su gasto en defensa en el marco de la OTAN.

"España se ha portado de manera terrible", dijo Trump a periodistas durante su reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz.

"Vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con en estos momentos España", añadió tras la decisión del gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez.

FUENTE: Con información de Europa Press y el diario El Mundo