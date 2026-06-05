viernes 5  de  junio 2026
SEGURIDAD

EEUU bloquea el paso a 129 buques en el estrecho de Ormuz desde el inicio del cierre de los puertos iraníes

Washington sigue imponiendo sanciones contra buques y entidades por sus vínculos con el comercio de petróleo iraní en un intento por mantener la presión sobre Teherán

Buques anclados en el estrecho de Ormuz frente a Bandar Abbas en el sur de Irán.&nbsp;

Buques anclados en el estrecho de Ormuz frente a Bandar Abbas en el sur de Irán. 

AFP

El Ejército de Estados Unidos confirmó este viernes que ha bloqueado el paso a 129 buques mercantes en el estrecho de Ormuz en cumplimiento con el cierre perimetral de la zona anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, en plenos contactos para poner fin al conflicto.

"Las fuerzas estadounidenses han desviado 129 buques mercantes y han inmovilizado a 6 para garantizar el cumplimiento de la normativa", ha informado el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) en sus redes sociales.

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La tensión en el paso de Ormuz sigue latente pese a la tregua indefinida en vigor. A pesar de que el Gobierno estadounidense confirmó el pasado jueves un principio de acuerdo con Irán para extender la tregua durante dos meses más y garantizar el paso por la zona, Washington sigue imponiendo sanciones contra buques y entidades por sus vínculos con el comercio de petróleo iraní en un intento por mantener la presión sobre Teherán.

FUENTE: Con información de Europa Press

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