martes 25  de  agosto 2026
MIGRACIÓN

Detenciones de ICE alcanzan la cifra más alta de la era Trump, casi 50.000 en el mes de julio

En lo que va del año fiscal 2026, que abarca del 1 de octubre de 2025 a septiembre de 2026, ICE ha detenido a 368.135 extranjeros, lejos de la meta de 1 millón

Agentes de ICE detienen a un inmigrante durante un operativo en Warwick, Rhode Island.&nbsp;

Agentes de ICE detienen a un inmigrante durante un operativo en Warwick, Rhode Island. 

ICE
Por Julián Varela

WASHINGTON — El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos alcanzó la cifra de detenciones más alta en lo que va del Gobierno del presidente Donald Trump, con casi 50.000 personas arrestadas, según datos de la Universidad de California Berkeley.

El mes pasado ICE detuvo a 49.571 extranjeros, según el análisis del proyecto 'Deportation Data Project' de la UC Berkeley basado en datos proporcionados por la agencia migratoria, lo que representa un aumento del 15 % respecto a las 43.021 registradas el mes anterior.

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La cifra de detenciones de julio es la más alta del segundo mandato del presidente Trump, que ha presionado por más arrestos con la idea de llegar a un millón de deportados al año. Sin embargo, las detenciones en total no se acercan a la meta puesta por la Casa Blanca.

Lejos de la meta de deportaciones

En lo que va del año fiscal 2026, que abarca del 1 de octubre de 2025 a septiembre de 2026, ICE ha detenido a 368.135 extranjeros, de acuerdo con los datos del proyecto.

Se espera que el número de detenciones en agosto se mantenga en esos niveles. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) informó del arresto de más de 1.300 inmigrantes indocumentados durante un operativo del ICE en Maryland y Virginia entre el 1 y el 14 de agosto.

Alrededor de 400 enfrentan condenas penales o cargos penales pendientes de resolver en la corte por delitos cometidos, según la agencia federal.

El DHS ha reiterado que “la administración Trump está utilizando todas las vías legales a su alcance para llevar a cabo la mayor operación de deportación de la historia, tal y como prometió el presidente”.

El departamento destacó que los arrestos se realizaron a pesar de las políticas de santuario de inmigrantes vigentes en algunos condados de esos dos estados.

La política migratoria, uno de los puntos fuertes de su campaña, le estaría pasando factura al mandatario entre los votantes. La mitad de los estadounidenses considera que la campaña de deportaciones masivas es demasiado agresiva, según una reciente encuesta publicada a menos de 90 días de las elecciones de mitad de mandato.

FUENTE: Con información de EFE

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